Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/exxonmobil-872563450.html
В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil
В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil
Пятая плавучая нефтедобывающая установка американской энергетической компании ExxonMobil прибыла в воды Гайаны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T22:25+0300
2026-08-20T22:25+0300
бизнес
нефть
гайана
сингапур
exxon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872563450.jpg?1787253907
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Пятая плавучая нефтедобывающая установка американской энергетической компании ExxonMobil прибыла в воды Гайаны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга судов. "Согласно данным мониторинга судов, опубликованным в четверг, пятая плавучая нефтедобывающая установка консорциума во главе с американским энергетическим гигантом Exxon Mobil в Гайане прибыла в гайанские воды", - пишет Рейтер. Отмечается, что плавучая установка по добыче, хранению и отгрузке нефти Errea Wittu, построенная японской компанией Modec в Сингапуре, будет добывать до 250 тысяч баррелей нефти в сутки в рамках проекта Uaru. Рейтер подчеркнул, что Modec будет предоставлять ExxonMobil услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию установки в течение 10 лет с момента начала добычи нефти. Агентство также добавило, что сама установка вышла в море еще в июне. ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
гайана
сингапур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нефть, гайана, сингапур, exxon
Бизнес, Нефть, ГАЙАНА, СИНГАПУР, Exxon
22:25 20.08.2026
 
В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil

Рейтер: в Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Пятая плавучая нефтедобывающая установка американской энергетической компании ExxonMobil прибыла в воды Гайаны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга судов.
"Согласно данным мониторинга судов, опубликованным в четверг, пятая плавучая нефтедобывающая установка консорциума во главе с американским энергетическим гигантом Exxon Mobil в Гайане прибыла в гайанские воды", - пишет Рейтер.
Отмечается, что плавучая установка по добыче, хранению и отгрузке нефти Errea Wittu, построенная японской компанией Modec в Сингапуре, будет добывать до 250 тысяч баррелей нефти в сутки в рамках проекта Uaru.
Рейтер подчеркнул, что Modec будет предоставлять ExxonMobil услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию установки в течение 10 лет с момента начала добычи нефти. Агентство также добавило, что сама установка вышла в море еще в июне.
ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
 
БизнесНефтьГАЙАНАСИНГАПУРExxon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала