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В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil

В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Гайану прибыла пятая плавучая нефтедобывающая установка ExxonMobil

Пятая плавучая нефтедобывающая установка американской энергетической компании ExxonMobil прибыла в воды Гайаны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:25+0300

2026-08-20T22:25+0300

2026-08-20T22:25+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Пятая плавучая нефтедобывающая установка американской энергетической компании ExxonMobil прибыла в воды Гайаны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга судов. "Согласно данным мониторинга судов, опубликованным в четверг, пятая плавучая нефтедобывающая установка консорциума во главе с американским энергетическим гигантом Exxon Mobil в Гайане прибыла в гайанские воды", - пишет Рейтер. Отмечается, что плавучая установка по добыче, хранению и отгрузке нефти Errea Wittu, построенная японской компанией Modec в Сингапуре, будет добывать до 250 тысяч баррелей нефти в сутки в рамках проекта Uaru. Рейтер подчеркнул, что Modec будет предоставлять ExxonMobil услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию установки в течение 10 лет с момента начала добычи нефти. Агентство также добавило, что сама установка вышла в море еще в июне. ExxonMobil образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.

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бизнес, нефть, гайана, сингапур, exxon