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FT: стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов - 20.08.2026, ПРАЙМ
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FT: стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов
FT: стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов - 20.08.2026, ПРАЙМ
FT: стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов
Стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов из-за роста спроса на перевозки нефти из Персидского залива, а также их прибыльности, пишет Financial... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:06+0300
2026-08-20T14:34+0300
нефть
бизнес
ормузский пролив
персидский залив
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов из-за роста спроса на перевозки нефти из Персидского залива, а также их прибыльности, пишет Financial Times (FT). "Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для перевозки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордно высоким уровням, поскольку страны Ближнего Востока ищут способы экспорта грузов", - говорится в статье. Стремление стран-экспортеров нефти обеспечить наличие собственного флота судов для доставки грузов частично способствовало росту цен, особенно на легкодоступные подержанные суда и фрахт, отмечает издание. Так, стоимость как новых, так и современных подержанных судов крупнейшего класса нефтяных танкеров превысила 130 миллионов долларов за последний квартал - это самый высокий показатель с 2008 года. Кроме того, ставки фрахта супертанкера на один год достигли исторически высоких значений, пишет газета со ссылкой на данные судового брокера Braemar. Кроме того, потенциальные покупатели заинтересованы в растущей прибыльности судов, которые можно быстро задействовать в Персидском заливе, заявили брокеры изданию. "Сделки с повышенным риском приносят намного больше дохода: маршрут Красное море - Китай - около 318 тысяч долларов в день, а рейсы из Ормузского пролива в Китай - более 550 тысяч долларов в день", - цитирует газета мнение аналитиков Clarksons. По данным аналитической компании Vortexa, которые приводит FT, более чем 50% рейсов в Ормузский пролив и из него приходится лишь на 29 танкеров. Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот "встанет на пути". Саудовский телеканал Al-Hadath отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, ее должен одобрить верховный совет нацбезопасности Ирана. По данным телеканала, официально о соглашении объявят в ближайшие дни.
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нефть, бизнес, ормузский пролив, персидский залив, китай, дональд трамп
Нефть, Бизнес, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, КИТАЙ, Дональд Трамп
13:06 20.08.2026 (обновлено: 14:34 20.08.2026)
 
FT: стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов

FT: стоимость нефтяных танкеров достигла рекордов из-за роста спроса на перевозки нефти

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры стоят в Ормузском проливе
Танкеры стоят в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость нефтяных танкеров достигла многолетних рекордов из-за роста спроса на перевозки нефти из Персидского залива, а также их прибыльности, пишет Financial Times (FT).
"Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для перевозки нефти из Персидского залива подтолкнул цены на суда к рекордно высоким уровням, поскольку страны Ближнего Востока ищут способы экспорта грузов", - говорится в статье.
Стремление стран-экспортеров нефти обеспечить наличие собственного флота судов для доставки грузов частично способствовало росту цен, особенно на легкодоступные подержанные суда и фрахт, отмечает издание.
Так, стоимость как новых, так и современных подержанных судов крупнейшего класса нефтяных танкеров превысила 130 миллионов долларов за последний квартал - это самый высокий показатель с 2008 года. Кроме того, ставки фрахта супертанкера на один год достигли исторически высоких значений, пишет газета со ссылкой на данные судового брокера Braemar.
Кроме того, потенциальные покупатели заинтересованы в растущей прибыльности судов, которые можно быстро задействовать в Персидском заливе, заявили брокеры изданию.
"Сделки с повышенным риском приносят намного больше дохода: маршрут Красное море - Китай - около 318 тысяч долларов в день, а рейсы из Ормузского пролива в Китай - более 550 тысяч долларов в день", - цитирует газета мнение аналитиков Clarksons.
По данным аналитической компании Vortexa, которые приводит FT, более чем 50% рейсов в Ормузский пролив и из него приходится лишь на 29 танкеров.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот "встанет на пути".
Саудовский телеканал Al-Hadath отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, ее должен одобрить верховный совет нацбезопасности Ирана. По данным телеканала, официально о соглашении объявят в ближайшие дни.
 
НефтьБизнесОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВКИТАЙДональд Трамп
 
 
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