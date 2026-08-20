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Глава Минфина США заявил, что не понимает причин скачка цен на нефть

Глава Минфина США заявил, что не понимает причин скачка цен на нефть - 20.08.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина США заявил, что не понимает причин скачка цен на нефть

Министр финансов США Скотт Бессент. комментируя новые меры экономического давления на Иран, заявил, что не понимает причин текущего скачка цен на нефть. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:15+0300

2026-08-20T22:15+0300

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ВАШИНГТОН, 20 авг – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент. комментируя новые меры экономического давления на Иран, заявил, что не понимает причин текущего скачка цен на нефть. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал операцию отвлекающим маневром от собственного кризиса Штатов, который приведет к еще большему поражению Вашингтона. "Сегодня у нас произошел скачок цен на нефть, которого я на самом деле не понимаю", - заявил Бессент журналистам. В ходе торгов четверга стоимость барреля североморской смеси Brent впервые с 24 июля превысила отметку в 94 доллара. Пиковое значение в моменте достигало 94,71 доллара. По состоянию на 21.56 мск цена октябрьских фьючерсов на Brent росла на 2,34% - до 93,76 доллара за баррель. При этом Бессент отметил, что объявленные шаги против Ирана носят экономический характер и, по его оценке, в конечном итоге приведут к более скорому снижению цен на нефть. Глава минэнерго США Крис Райт сообщил ранее в августе, что, по его данным, совокупный объем поставок нефти из региона Персидского залив вырос и составил в среднем около 15 миллионов баррелей в сутки благодаря прокачке через Ормузский пролив и обновленной трубопроводной инфраструктуре.

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нефть, мировая экономика, иран, сша, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп, аббас аракчи, мид, brent