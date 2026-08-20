https://1prime.ru/20260820/investory-872532919.html
Инициатива за покупателями: что улучшило настроения инвесторов?
Инициатива за покупателями: что улучшило настроения инвесторов? - 20.08.2026, ПРАЙМ
Инициатива за покупателями: что улучшило настроения инвесторов?
Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов среды вырос на 1,13% и закрылся на отметке 2172,38 пункта. Рубль заметно укрепился: доллар США просел на 1,88% до... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:34+0300
2026-08-20T09:34+0300
2026-08-20T09:34+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов среды вырос на 1,13% и закрылся на отметке 2172,38 пункта. Рубль заметно укрепился: доллар США просел на 1,88% до 83,55 рубля, евро — на 1,25% до 97,22 рубля, юань упал на 1,62% до 12,41 рубля. Котировки золота выросли на 3,8% до 4057,20 доллара за унцию. Индекс гособлигаций RGBI почти не изменился, прибавив символические 0,04%.Настроения инвесторов улучшила, в частности, статистика Банка России: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 13,7% с июльских 14,7%, вернувшись к уровням начала года. Вместе с тем, показатель все еще далек от комфортных для регулятора значений. По данным Росстата, потребительские цены с 11 по 17 августа снизились на 0,02%, дефляция фиксируется третью неделю подряд благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции. Снижение инфляционных ожиданий и недельная дефляция являются позитивными факторами перед очередным решением регулятора по ключевой ставке. Дополнительный позитив принесли данные по ценам производителей: в июле они упали на 2,5% после снижения на 0,1% в июне, что может транслироваться в замедление потребительской инфляции в ближайшие месяцы.ЦИАН представил результаты за первое полугодие 2026 года: выручка выросла на 20,5% до 8,3 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 68,2%, чистая прибыль удвоилась, составив 2,04 миллиарда рублей. Главным драйвером роста стало увеличение среднего чека в сегменте лидогенерации, поддержанное ажиотажным спросом на недвижимость из-за ожидаемых изменений в семейной ипотеке. Дополнительный вклад внесла индексация тарифов в сегменте размещения объявлений. В рамках этого года основными драйверами останутся увеличение среднего чека и индексация тарифов, при этом негативно на дальнейшие результаты может повлиять возможное охлаждение рынка недвижимости. Менеджмент прогнозирует рентабельность по EBITDA выше 30%, а продолжающийся обратный выкуп акций и высокие дивиденды дополнительно поддерживают инвестиционную привлекательность акций ЦИАН.РУСАЛ также представил результаты за первое полугодие. Выручка увеличилась на 11% до 8,34 миллиарда долларов на фоне роста средневзвешенной цены реализации алюминия. Скорректированная EBITDA выросла на 64% до 1,23 миллиарда долларов, рентабельность поднялась до 14,8% с 9,9%. Чистая прибыль составила 419 миллионов долларов против убытка годом ранее. Производство первичного алюминия выросла на 4,5% до 2,01 миллиона тонн. Главным негативным моментом стало накопление оборотного капитала, которое привело к отрицательному свободному денежному потоку. Мы полагаем, что бумаги РУСАЛа сохраняют потенциал роста при сценарии с сильной девальвацией рубля, однако инвесторам стоит учитывать сохраняющиеся риски, связанные с ограниченным доступом к долгосрочному финансированию и высокой долговой нагрузкой.Автор: Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"
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Иван Ефанов
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, акции, россия, банк россии
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Акции, РОССИЯ, Банк России
Инициатива за покупателями: что улучшило настроения инвесторов?
Аналитик Ефанов: статистика Банка России улучшила настроения инвесторов
Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"