https://1prime.ru/20260820/jakutija-872537661.html

В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр

В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр

Новый современный мультимодальный логистический центр для консолидации грузов планируется создать в Якутии, говорится в сообщении Росморречфлота. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:11+0300

2026-08-20T11:11+0300

2026-08-20T11:11+0300

бизнес

россия

якутия

росморречфлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872537661.jpg?1787213465

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новый современный мультимодальный логистический центр для консолидации грузов планируется создать в Якутии, говорится в сообщении Росморречфлота. "В логистической схеме Республики Саха (Якутия) формируется новая точка роста: на базе ООО "Зеленомысский речной порт" планируется создать современный мультимодальный логистический центр (МЛЦ)", - говорится в сообщении. "Консолидация логистических активов позволит синхронизировать развитие двух точек перевалки грузов в регионе и открывает новые перспективы для комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны", - добавляется там. В Росморречфлоте отметили, что речной порт в поселке Черский является ключевым транспортным узлом для северных районов Якутии. Основу грузовой базы порта составляет каменный уголь. Кроме того, ведется обработка контейнеров с промышленными и продовольственными грузами, леса и лесоматериалов, генеральных грузов.

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, якутия, росморречфлот