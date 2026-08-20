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В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр
В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр
Новый современный мультимодальный логистический центр для консолидации грузов планируется создать в Якутии, говорится в сообщении Росморречфлота. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:11+0300
2026-08-20T11:11+0300
2026-08-20T11:11+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новый современный мультимодальный логистический центр для консолидации грузов планируется создать в Якутии, говорится в сообщении Росморречфлота.
"В логистической схеме Республики Саха (Якутия) формируется новая точка роста: на базе ООО "Зеленомысский речной порт" планируется создать современный мультимодальный логистический центр (МЛЦ)", - говорится в сообщении.
"Консолидация логистических активов позволит синхронизировать развитие двух точек перевалки грузов в регионе и открывает новые перспективы для комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны", - добавляется там.
В Росморречфлоте отметили, что речной порт в поселке Черский является ключевым транспортным узлом для северных районов Якутии. Основу грузовой базы порта составляет каменный уголь. Кроме того, ведется обработка контейнеров с промышленными и продовольственными грузами, леса и лесоматериалов, генеральных грузов.
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бизнес, россия, якутия, росморречфлот
Бизнес, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Росморречфлот
В Якутии создадут новый мультимодальный логистический центр
Росморречфлот: в Якутии создадут современный мультимодальный логистический центр
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новый современный мультимодальный логистический центр для консолидации грузов планируется создать в Якутии, говорится в сообщении Росморречфлота.
"В логистической схеме Республики Саха (Якутия) формируется новая точка роста: на базе ООО "Зеленомысский речной порт" планируется создать современный мультимодальный логистический центр (МЛЦ)", - говорится в сообщении.
"Консолидация логистических активов позволит синхронизировать развитие двух точек перевалки грузов в регионе и открывает новые перспективы для комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны", - добавляется там.
В Росморречфлоте отметили, что речной порт в поселке Черский является ключевым транспортным узлом для северных районов Якутии. Основу грузовой базы порта составляет каменный уголь. Кроме того, ведется обработка контейнеров с промышленными и продовольственными грузами, леса и лесоматериалов, генеральных грузов.