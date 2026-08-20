https://1prime.ru/20260820/japonija-872528575.html
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T04:20+0300
2026-08-20T04:20+0300
2026-08-20T04:20+0300
нефть
сша
япония
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872528575.jpg?1787188831
ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные министерством финансов страны.
В целом импорт минерального топлива из США увеличился на 325,5%. Поставки СПГ выросли на 59%, а угля - на 18,8%.
Одновременно поставки нефти с Ближнего Востока за отчетный период сократились на 32,8%.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке правительство Японии занимается диверсификацией источников нефти, в том числе за счет поставок из США и других стран по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив.
сша
япония
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, япония, ближний восток
Нефть, США, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%
Минфин Японии: импорт нефти из США в июле вырос на 814,5%
ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные министерством финансов страны.
В целом импорт минерального топлива из США увеличился на 325,5%. Поставки СПГ выросли на 59%, а угля - на 18,8%.
Одновременно поставки нефти с Ближнего Востока за отчетный период сократились на 32,8%.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке правительство Японии занимается диверсификацией источников нефти, в том числе за счет поставок из США и других стран по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив.