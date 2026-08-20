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Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T04:20+0300
2026-08-20T04:20+0300
нефть
сша
япония
ближний восток
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ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные министерством финансов страны. В целом импорт минерального топлива из США увеличился на 325,5%. Поставки СПГ выросли на 59%, а угля - на 18,8%. Одновременно поставки нефти с Ближнего Востока за отчетный период сократились на 32,8%. Из-за ситуации на Ближнем Востоке правительство Японии занимается диверсификацией источников нефти, в том числе за счет поставок из США и других стран по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив.
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нефть, сша, япония, ближний восток
Нефть, США, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
04:20 20.08.2026
 
Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%

Минфин Японии: импорт нефти из США в июле вырос на 814,5%

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ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные министерством финансов страны.
В целом импорт минерального топлива из США увеличился на 325,5%. Поставки СПГ выросли на 59%, а угля - на 18,8%.
Одновременно поставки нефти с Ближнего Востока за отчетный период сократились на 32,8%.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке правительство Японии занимается диверсификацией источников нефти, в том числе за счет поставок из США и других стран по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив.
 
НефтьСШАЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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