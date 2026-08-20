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Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%

Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5%

Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T04:20+0300

2026-08-20T04:20+0300

2026-08-20T04:20+0300

нефть

сша

япония

ближний восток

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ТОКИО, 20 авг - ПРАЙМ. Япония в июле нарастила импорт нефти из США на 814,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованные министерством финансов страны. В целом импорт минерального топлива из США увеличился на 325,5%. Поставки СПГ выросли на 59%, а угля - на 18,8%. Одновременно поставки нефти с Ближнего Востока за отчетный период сократились на 32,8%. Из-за ситуации на Ближнем Востоке правительство Японии занимается диверсификацией источников нефти, в том числе за счет поставок из США и других стран по маршрутам, не проходящим через Ормузский пролив.

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япония

ближний восток

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нефть, сша, япония, ближний восток