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Самолет с российскими туристами приземлился в Казахстане

Самолет с российскими туристами приземлился в Казахстане - 20.08.2026, ПРАЙМ

Самолет с российскими туристами приземлился в Казахстане

Самолет с российскими туристами, следовавший из Антальи, развернулся в воздушном пространстве Казахстана и совершил промежуточную посадку в Трабзоне из-за... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T19:51+0300

2026-08-20T19:51+0300

2026-08-20T19:51+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самолет с российскими туристами, следовавший из Антальи, развернулся в воздушном пространстве Казахстана и совершил промежуточную посадку в Трабзоне из-за временных ограничений в аэропорту Самары, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг СМИ сообщали о том, что самолет с российскими туристами, летевший из Антальи в Самару, приземлился на запасном аэродроме. При этом данные о местонахождении борта разнились: туроператор утверждал, что самолет приземлился в Эрзуруме, а авиакомпания и туристы - что в Трабзоне. "Из-за временных ограничений в аэропорту Самары, самолет с туристами развернулся в воздушном пространстве Казахстана и сначала совершил промежуточную посадку в городе Трабзон. При этом, на онлайн-табло аэропорта Самары отображалось, что рейс приземлился в Эрзуруме, такой информацией располагал и туроператор", - сообщили там.

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туризм, бизнес, россия, самара, анталья, казахстан, атор