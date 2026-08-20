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Названы самые популярные в июле машины с пробегом
Названы самые популярные в июле машины с пробегом - 20.08.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные в июле машины с пробегом
Южнокорейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris в июле потеряли лидерство в российском рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей с пробегом, уступив... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T07:17+0300
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бизнес
россия
авто
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Южнокорейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris в июле потеряли лидерство в российском рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей с пробегом, уступив его моделям Lada, следует из отчета агентства "Автостат". По итогам июня эти два автомобиля стали самыми популярными на рынке поддержанных легковых машин. В июле их продажи выросли, однако Kia Rio с результатом 10,7 тысячи реализованных автомобилей опустилась на шестую строчку рейтинга, а Hyundai Solaris с 10,15 тысячи штук - на девятую. Чаще всего во второй летний месяц, согласно отчету "Автостата", россияне покупали автомобили Lada Classic (19,7 тысячи штук). Под таким наименованием аналитики представили суммарный результат продаж моделей от 2101 ("Копейка") до 2107 ("Семерка"). Следом идут Lada Samara 2 (14 тысяч), Lada Priora (13,6 тысячи), Lada Granta 2 (11,8 тысячи) и Lada 110 (10,7 тысячи). Седьмое место заняла Toyota Corolla (10,5 тысячи автомобилей), восьмое - Lada Granta (10,3 тысячи), а десятое - Ford Focus (9,6 тысячи экземпляров). Всего в июле в России было реализовано 548,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 3,3% меньше, чем год назад.
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бизнес, россия, авто
Названы самые популярные в июле машины с пробегом
"Автостат": модели Solaris и Rio потеряли лидерство в российском рейтинге продаж б/у авто
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Южнокорейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris в июле потеряли лидерство в российском рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей с пробегом, уступив его моделям Lada, следует из отчета агентства "Автостат".
По итогам июня эти два автомобиля стали самыми популярными на рынке поддержанных легковых машин. В июле их продажи выросли, однако Kia Rio с результатом 10,7 тысячи реализованных автомобилей опустилась на шестую строчку рейтинга, а Hyundai Solaris с 10,15 тысячи штук - на девятую.
Чаще всего во второй летний месяц, согласно отчету "Автостата", россияне покупали автомобили Lada Classic (19,7 тысячи штук). Под таким наименованием аналитики представили суммарный результат продаж моделей от 2101 ("Копейка") до 2107 ("Семерка").
Следом идут Lada Samara 2 (14 тысяч), Lada Priora (13,6 тысячи), Lada Granta 2 (11,8 тысячи) и Lada 110 (10,7 тысячи).
Седьмое место заняла Toyota Corolla (10,5 тысячи автомобилей), восьмое - Lada Granta (10,3 тысячи), а десятое - Ford Focus (9,6 тысячи экземпляров).
Всего в июле в России было реализовано 548,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом, что на 3,3% меньше, чем год назад.