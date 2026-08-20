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В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения

В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения в сфере экономики для мобилизации ресурсов... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:25+0300

2026-08-20T11:25+0300

2026-08-20T11:25+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения в сфере экономики для мобилизации ресурсов и ускорения восстановления пострадавших от мощного землетрясения районов. "Я подписал указ, объявляющий чрезвычайное положение в сфере экономики, это решение позволит нам мобилизовать ресурсы и мощности, необходимые для реагирования на эту трагедию и ускорения восстановления пострадавших районов", - написал президент на своей странице в соцсети X. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. В результате бедствия погибли более 300 человек и более 4,4 тысячи пострадали.

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общество , колумбия, мировая экономика