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В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения - 20.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения
В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения в сфере экономики для мобилизации ресурсов... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:25+0300
2026-08-20T11:25+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения в сфере экономики для мобилизации ресурсов и ускорения восстановления пострадавших от мощного землетрясения районов. "Я подписал указ, объявляющий чрезвычайное положение в сфере экономики, это решение позволит нам мобилизовать ресурсы и мощности, необходимые для реагирования на эту трагедию и ускорения восстановления пострадавших районов", - написал президент на своей странице в соцсети X. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. В результате бедствия погибли более 300 человек и более 4,4 тысячи пострадали.
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общество , колумбия, мировая экономика
Экономика, Общество , КОЛУМБИЯ, Мировая экономика
11:25 20.08.2026
 
В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике из-за землетрясения

Президент Колумбии подписал указ об объявлении ЧП в сфере экономики после землетрясения

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья заявил, что подписал указ об объявлении в стране чрезвычайного положения в сфере экономики для мобилизации ресурсов и ускорения восстановления пострадавших от мощного землетрясения районов.
"Я подписал указ, объявляющий чрезвычайное положение в сфере экономики, это решение позволит нам мобилизовать ресурсы и мощности, необходимые для реагирования на эту трагедию и ускорения восстановления пострадавших районов", - написал президент на своей странице в соцсети X.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах. В результате бедствия погибли более 300 человек и более 4,4 тысячи пострадали.
 
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