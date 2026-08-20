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"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса

"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса - 20.08.2026, ПРАЙМ

"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса

Энергетический кризис, имеющий реальные последствия для мировой экономики, только начинается, пишет в своей колонке аналитик Reuters по энергетическим рынкам... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:06+0300

2026-08-20T16:06+0300

2026-08-20T17:12+0300

энергетика

мировая экономика

персидский залив

европа

иран

нпз

нефть

кризис

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Энергетический кризис, имеющий реальные последствия для мировой экономики, только начинается, пишет в своей колонке аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо."Война с Ираном поставила мировую нефтеперерабатывающую промышленность на грань краха, сигнализируя о том, что цены на дизельное топливо и бензин могут оставаться высокими в течение многих лет", — отметил он.По словам эксперта, нефтяные рынки на удивление хорошо адаптировались к внезапной потере пятой части поставок сырой нефти из Ближнего Востока. Однако перебои с сырьём из Персидского залива привели к сокращению производства на многих НПЗ, нефтеперерабатывающих заводах, особенно в Азии, добавил он."Кризис был несколько смягчен благодаря довоенным запасам топлива, но этот резерв, по сути, исчез", — уточнил Буссо.Он сослался на прогнозы МЭА, согласно которым переработка на НПЗ снизится на 4,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как спрос, как ожидается, сократится всего на 2,4 миллиона баррелей в сутки. При этом снижение спроса может оказаться более значительным, чем прогнозируется в настоящее время, поскольку потребители и предприятия сокращают расходы из-за заоблачных счетов за электроэнергию.Даже если Ормузский пролив удастся открыть, цены на нефть могут упасть, но быстрого восстановления не будет, поскольку многие НПЗ в странах Персидского Залива повреждены, а оборудование для ремонта оказались в дефиците, предупредил Буссо."Эта динамика повышает вероятность затяжного всплеска инфляции, вызванного ростом цен на энергоносители, этой зимой и в последующие годы", — констатировал Буссо.

https://1prime.ru/20260817/neft-872434537.html

персидский залив

европа

иран

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мировая экономика, персидский залив, европа, иран, нпз, нефть, кризис