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"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса
"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса - 20.08.2026, ПРАЙМ
"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса
Энергетический кризис, имеющий реальные последствия для мировой экономики, только начинается, пишет в своей колонке аналитик Reuters по энергетическим рынкам... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:06+0300
2026-08-20T17:12+0300
энергетика
мировая экономика
персидский залив
европа
иран
нпз
нефть
кризис
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Энергетический кризис, имеющий реальные последствия для мировой экономики, только начинается, пишет в своей колонке аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо."Война с Ираном поставила мировую нефтеперерабатывающую промышленность на грань краха, сигнализируя о том, что цены на дизельное топливо и бензин могут оставаться высокими в течение многих лет", — отметил он.По словам эксперта, нефтяные рынки на удивление хорошо адаптировались к внезапной потере пятой части поставок сырой нефти из Ближнего Востока. Однако перебои с сырьём из Персидского залива привели к сокращению производства на многих НПЗ, нефтеперерабатывающих заводах, особенно в Азии, добавил он."Кризис был несколько смягчен благодаря довоенным запасам топлива, но этот резерв, по сути, исчез", — уточнил Буссо.Он сослался на прогнозы МЭА, согласно которым переработка на НПЗ снизится на 4,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как спрос, как ожидается, сократится всего на 2,4 миллиона баррелей в сутки. При этом снижение спроса может оказаться более значительным, чем прогнозируется в настоящее время, поскольку потребители и предприятия сокращают расходы из-за заоблачных счетов за электроэнергию.Даже если Ормузский пролив удастся открыть, цены на нефть могут упасть, но быстрого восстановления не будет, поскольку многие НПЗ в странах Персидского Залива повреждены, а оборудование для ремонта оказались в дефиците, предупредил Буссо."Эта динамика повышает вероятность затяжного всплеска инфляции, вызванного ростом цен на энергоносители, этой зимой и в последующие годы", — констатировал Буссо.
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мировая экономика, персидский залив, европа, иран, нпз, нефть, кризис
Энергетика, Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ЕВРОПА, ИРАН, НПЗ, Нефть, кризис
16:06 20.08.2026 (обновлено: 17:12 20.08.2026)
 
"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса

Аналитик Reuters Буссо: война с Ираном поставила мировую нефтепереработку на грань краха

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Энергетический кризис, имеющий реальные последствия для мировой экономики, только начинается, пишет в своей колонке аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо.
"Война с Ираном поставила мировую нефтеперерабатывающую промышленность на грань краха, сигнализируя о том, что цены на дизельное топливо и бензин могут оставаться высокими в течение многих лет", — отметил он.
По словам эксперта, нефтяные рынки на удивление хорошо адаптировались к внезапной потере пятой части поставок сырой нефти из Ближнего Востока. Однако перебои с сырьём из Персидского залива привели к сокращению производства на многих НПЗ, нефтеперерабатывающих заводах, особенно в Азии, добавил он.
"Кризис был несколько смягчен благодаря довоенным запасам топлива, но этот резерв, по сути, исчез", — уточнил Буссо.
Он сослался на прогнозы МЭА, согласно которым переработка на НПЗ снизится на 4,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как спрос, как ожидается, сократится всего на 2,4 миллиона баррелей в сутки. При этом снижение спроса может оказаться более значительным, чем прогнозируется в настоящее время, поскольку потребители и предприятия сокращают расходы из-за заоблачных счетов за электроэнергию.
Даже если Ормузский пролив удастся открыть, цены на нефть могут упасть, но быстрого восстановления не будет, поскольку многие НПЗ в странах Персидского Залива повреждены, а оборудование для ремонта оказались в дефиците, предупредил Буссо.
"Эта динамика повышает вероятность затяжного всплеска инфляции, вызванного ростом цен на энергоносители, этой зимой и в последующие годы", — констатировал Буссо.
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ЭнергетикаМировая экономикаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВЕВРОПАИРАННПЗНефтькризис
 
 
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