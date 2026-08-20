"На грани краха": в Европе заявили о начале масштабного кризиса
Аналитик Reuters Буссо: война с Ираном поставила мировую нефтепереработку на грань краха
© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
© AP Photo / Rafiq Maqbool
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Энергетический кризис, имеющий реальные последствия для мировой экономики, только начинается, пишет в своей колонке аналитик Reuters по энергетическим рынкам Рон Буссо.
"Война с Ираном поставила мировую нефтеперерабатывающую промышленность на грань краха, сигнализируя о том, что цены на дизельное топливо и бензин могут оставаться высокими в течение многих лет", — отметил он.
По словам эксперта, нефтяные рынки на удивление хорошо адаптировались к внезапной потере пятой части поставок сырой нефти из Ближнего Востока. Однако перебои с сырьём из Персидского залива привели к сокращению производства на многих НПЗ, нефтеперерабатывающих заводах, особенно в Азии, добавил он.
"Кризис был несколько смягчен благодаря довоенным запасам топлива, но этот резерв, по сути, исчез", — уточнил Буссо.
Он сослался на прогнозы МЭА, согласно которым переработка на НПЗ снизится на 4,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как спрос, как ожидается, сократится всего на 2,4 миллиона баррелей в сутки. При этом снижение спроса может оказаться более значительным, чем прогнозируется в настоящее время, поскольку потребители и предприятия сокращают расходы из-за заоблачных счетов за электроэнергию.
Даже если Ормузский пролив удастся открыть, цены на нефть могут упасть, но быстрого восстановления не будет, поскольку многие НПЗ в странах Персидского Залива повреждены, а оборудование для ремонта оказались в дефиците, предупредил Буссо.
"Эта динамика повышает вероятность затяжного всплеска инфляции, вызванного ростом цен на энергоносители, этой зимой и в последующие годы", — констатировал Буссо.