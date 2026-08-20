https://1prime.ru/20260820/lvova-belova-872550817.html
Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах
Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах - 20.08.2026, ПРАЙМ
Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах
Заброшенные здания в российских городах, где любят собираться подростки, необходимо модернизировать с привлечением архитекторов, заявила уполномоченный при... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:31+0300
2026-08-20T15:31+0300
2026-08-20T15:31+0300
общество
бизнес
россия
пермь
мария львова-белова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872550817.jpg?1787229090
ПЕРМЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Заброшенные здания в российских городах, где любят собираться подростки, необходимо модернизировать с привлечением архитекторов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Где подростки тусуются? В заброшках, изъять их практически оттуда невозможно... Давайте эти заброшенные здания модернизируем, превратив в безопасные места. Есть талантливые архитекторы, используем граффити, другие средства. Нужно создавать нормальные условия там, куда детей тянет", - сказала Львова-Белова на сессии форума "Города будущего" в Перми.
Форум "Города будущего" проходит в Перми 20 и 21 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
пермь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, пермь, мария львова-белова
Общество , Бизнес, РОССИЯ, ПЕРМЬ, Мария Львова-Белова
Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах
Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в российских городах
ПЕРМЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Заброшенные здания в российских городах, где любят собираться подростки, необходимо модернизировать с привлечением архитекторов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Где подростки тусуются? В заброшках, изъять их практически оттуда невозможно... Давайте эти заброшенные здания модернизируем, превратив в безопасные места. Есть талантливые архитекторы, используем граффити, другие средства. Нужно создавать нормальные условия там, куда детей тянет", - сказала Львова-Белова на сессии форума "Города будущего" в Перми.
Форум "Города будущего" проходит в Перми 20 и 21 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.