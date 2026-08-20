https://1prime.ru/20260820/lvova-belova-872550817.html

Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах

Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах - 20.08.2026, ПРАЙМ

Львова-Белова призвала модернизировать заброшенные здания в городах

Заброшенные здания в российских городах, где любят собираться подростки, необходимо модернизировать с привлечением архитекторов, заявила уполномоченный при... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:31+0300

2026-08-20T15:31+0300

2026-08-20T15:31+0300

общество

бизнес

россия

пермь

мария львова-белова

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ПЕРМЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Заброшенные здания в российских городах, где любят собираться подростки, необходимо модернизировать с привлечением архитекторов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Где подростки тусуются? В заброшках, изъять их практически оттуда невозможно... Давайте эти заброшенные здания модернизируем, превратив в безопасные места. Есть талантливые архитекторы, используем граффити, другие средства. Нужно создавать нормальные условия там, куда детей тянет", - сказала Львова-Белова на сессии форума "Города будущего" в Перми. Форум "Города будущего" проходит в Перми 20 и 21 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.

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общество , бизнес, россия, пермь, мария львова-белова