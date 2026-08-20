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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель - 20.08.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут в четверг утром, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 93 доллара, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:38+0300

2026-08-20T10:38+0300

2026-08-20T10:38+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 93 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 10.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,56% относительно предыдущего закрытия - до 93,13 доллара за баррель, показатель впервые с 24 июля поднялся выше 93 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58% - до 85,72 доллара за баррель.

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нефть, торги, wti, brent, рынок