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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель - 20.08.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в четверг утром, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 93 доллара, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:38+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 93 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 10.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,56% относительно предыдущего закрытия - до 93,13 доллара за баррель, показатель впервые с 24 июля поднялся выше 93 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58% - до 85,72 доллара за баррель.
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нефть, торги, wti, brent, рынок
Энергетика, Нефть, Торги, WTI, Brent, Рынок
10:38 20.08.2026
 
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель

Цена барреля нефти марки Brent впервые с 24 июля превысила 93 доллара

нефтекачалки
нефтекачалки
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 93 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.30 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,56% относительно предыдущего закрытия - до 93,13 доллара за баррель, показатель впервые с 24 июля поднялся выше 93 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58% - до 85,72 доллара за баррель.
 
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