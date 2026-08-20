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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель - 20.08.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2,5%, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 94 доллара, следует из данных торгов. | 20.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2,5%, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 94 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 12.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,52% относительно предыдущего закрытия - до 93,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 94,01 доллара, впервые с 24 июля поднявшись выше 94 долларов. В то же время октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,45% - до 86,46 доллара за баррель.
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нефть, торги, рынок, brent, wti
Энергетика, Нефть, Торги, Рынок, Brent, WTI
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 24 июля превысила 94 доллара
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2,5%, стоимость одного барреля Brent впервые с 24 июля превысила 94 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.21 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,52% относительно предыдущего закрытия - до 93,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 94,01 доллара, впервые с 24 июля поднявшись выше 94 долларов.
В то же время октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,45% - до 86,46 доллара за баррель.
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