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Польский Orlen заключил с Equinor контракт на поставку нефти - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Польский Orlen заключил с Equinor контракт на поставку нефти
Польский Orlen заключил с Equinor контракт на поставку нефти - 20.08.2026, ПРАЙМ
Польский Orlen заключил с Equinor контракт на поставку нефти
Польский энергетический концерн Orlen заключил с норвежской компанией Equinor трехлетний контракт на поставку до 9 миллионов тонн нефти в год, сообщает польская | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:48+0300
2026-08-20T12:51+0300
нефть
норвегия
польша
чехия
orlen
equinor
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ВАРШАВА, 20 авг - ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen заключил с норвежской компанией Equinor трехлетний контракт на поставку до 9 миллионов тонн нефти в год, сообщает польская компания. "Orlen заключил с Equinor трехлетний контракт на поставку нефти с месторождения Johan Sverdrup на континентальном шельфе Норвегии. Поставки начнутся в сентябре, а их годовой объем в зависимости от потребностей группы может составить от почти 5 до более чем 9 миллионов тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что максимальный предусмотренных договоренностями объем поставок соответствует примерно четверти годовой потребности группы Orlen в нефти. Сырье будет направляться на нефтеперерабатывающие заводы компании в Польше, Чехии и Литве. Как отметил председатель правления концерна Ирениуш Фафара, соглашение является "ответом на нестабильность мировых рынков и направлено на повышение устойчивости энергетического сектора региона". Johan Sverdrup - одного из крупнейших нефтяных месторождений мира. На его долю приходится около трети всей добычи нефти в Норвегии. Контракт также предусматривает возможность поставок других сортов нефти с месторождений континентального шельфа Норвегии.
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нефть, норвегия, польша, чехия, orlen, equinor
Нефть, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ, Orlen, Equinor
12:48 20.08.2026 (обновлено: 12:51 20.08.2026)
 
Польский Orlen заключил с Equinor контракт на поставку нефти

Польский Orlen заключил с Equinor контракт на поставку до 9 миллионов тонн нефти в год

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ВАРШАВА, 20 авг - ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen заключил с норвежской компанией Equinor трехлетний контракт на поставку до 9 миллионов тонн нефти в год, сообщает польская компания.
"Orlen заключил с Equinor трехлетний контракт на поставку нефти с месторождения Johan Sverdrup на континентальном шельфе Норвегии. Поставки начнутся в сентябре, а их годовой объем в зависимости от потребностей группы может составить от почти 5 до более чем 9 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальный предусмотренных договоренностями объем поставок соответствует примерно четверти годовой потребности группы Orlen в нефти. Сырье будет направляться на нефтеперерабатывающие заводы компании в Польше, Чехии и Литве.
Как отметил председатель правления концерна Ирениуш Фафара, соглашение является "ответом на нестабильность мировых рынков и направлено на повышение устойчивости энергетического сектора региона".
Johan Sverdrup - одного из крупнейших нефтяных месторождений мира. На его долю приходится около трети всей добычи нефти в Норвегии.
Контракт также предусматривает возможность поставок других сортов нефти с месторождений континентального шельфа Норвегии.
 
НефтьНОРВЕГИЯПОЛЬШАЧЕХИЯOrlenEquinor
 
 
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