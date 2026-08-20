https://1prime.ru/20260820/pashinjane-872543184.html
Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию
Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию - 20.08.2026, ПРАЙМ
Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию
Проблемы с поставками армянской сельскохозяйственной продукции в Россию разрешатся диверсификацией экспорта, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:30+0300
2026-08-20T12:30+0300
2026-08-20T12:45+0300
сельское хозяйство
армения
никол пашинян
сергей данкверт
россельхознадзор
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_e4943dcd0b1b9b497804c628ba667cc2.jpg
ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Проблемы с поставками армянской сельскохозяйственной продукции в Россию разрешатся диверсификацией экспорта, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Если российские компетентные органы обеспокоены (качеством продукции – ред.), то мы прозрачны, мы говорим: давайте проверим, давайте вместе проверим. А чем закончится эта история? Эта история (с проблемами поставок – ред.) закончится диверсификацией. То есть если сейчас, даже прямо сейчас, через час рынок России откроется на 100%, мы все равно приложим дополнительные усилия, чтобы диверсификация состоялась, чтобы мы раз и навсегда застраховали себя от таких ситуаций", - сказал Пашинян журналистам. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865777473_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_9e9467b2518b40a5074ef0c17de57551.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, армения, никол пашинян, сергей данкверт, россельхознадзор, еаэс
Сельское хозяйство, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Сергей Данкверт, Россельхознадзор, ЕАЭС
Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию
Пашинян: проблемы с поставками армянской сельхозпродукции в РФ разрешатся диверсификацией
ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Проблемы с поставками армянской сельскохозяйственной продукции в Россию разрешатся диверсификацией экспорта, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Если российские компетентные органы обеспокоены (качеством продукции – ред.), то мы прозрачны, мы говорим: давайте проверим, давайте вместе проверим. А чем закончится эта история? Эта история (с проблемами поставок – ред.) закончится диверсификацией. То есть если сейчас, даже прямо сейчас, через час рынок России откроется на 100%, мы все равно приложим дополнительные усилия, чтобы диверсификация состоялась, чтобы мы раз и навсегда застраховали себя от таких ситуаций", - сказал Пашинян журналистам.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.