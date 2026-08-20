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Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию

Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию - 20.08.2026, ПРАЙМ

Пашинян предложил решение проблемы экспорта армянской продукции в Россию

Проблемы с поставками армянской сельскохозяйственной продукции в Россию разрешатся диверсификацией экспорта, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:30+0300

2026-08-20T12:30+0300

2026-08-20T12:45+0300

сельское хозяйство

армения

никол пашинян

сергей данкверт

россельхознадзор

еаэс

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ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Проблемы с поставками армянской сельскохозяйственной продукции в Россию разрешатся диверсификацией экспорта, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Если российские компетентные органы обеспокоены (качеством продукции – ред.), то мы прозрачны, мы говорим: давайте проверим, давайте вместе проверим. А чем закончится эта история? Эта история (с проблемами поставок – ред.) закончится диверсификацией. То есть если сейчас, даже прямо сейчас, через час рынок России откроется на 100%, мы все равно приложим дополнительные усилия, чтобы диверсификация состоялась, чтобы мы раз и навсегда застраховали себя от таких ситуаций", - сказал Пашинян журналистам. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.

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сельское хозяйство, армения, никол пашинян, сергей данкверт, россельхознадзор, еаэс