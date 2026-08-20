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Переработка на НПЗ в Европе в течение десятилетия упадет на 20%, пишут СМИ

Переработка на НПЗ в Европе в течение десятилетия упадет на 20%, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ

Переработка на НПЗ в Европе в течение десятилетия упадет на 20%, пишут СМИ

Переработка на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Европе в течение десятилетия упадет на 20% и составит 9 миллионов баррелей в сутки, в США показатель... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T20:00+0300

2026-08-20T20:00+0300

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нефть

европа

сша

ближний восток

нпз

s&p

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Переработка на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Европе в течение десятилетия упадет на 20% и составит 9 миллионов баррелей в сутки, в США показатель сократится на 7%, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные S&P Global Energy. "Объемы переработки на европейских нефтеперерабатывающих заводах сократятся на 20% в течение десятилетия до 2035 года - до чуть более 9 миллионов баррелей нефти в сутки, тогда как в начале 21 века они составляли 14 миллионов баррелей в сутки", - пишет газета. В США, согласно данным S&P, снижение мощности НПЗ прогнозируется на уровне 7% к 2035 году - до 16,7 миллиона баррелей в сутки. В то же время производство на нефтеперерабатывающих заводах на Ближнем Востоке, в Африке и Азии продолжает расти, добавляет FT. Газета отмечает, что одним из сдерживающих нефтеперерабатывающие мощности фактором является распространение электромобилей и гибридных автомобилей в Европе, поскольку повышение спроса на них приводит к сокращению спроса на топливо. Конфликт на Ближнем Востоке заставил правительства сосредоточиться на обеспечении достаточных поставок топлива, однако аналитики по-прежнему ожидают закрытия старых и небольших НПЗ, пишет FT. "Закрытие нефтеперерабатывающих заводов сейчас стало бы неправильным сигналом... По крайней мере в ближайшие 18 месяцев этого не произойдет. Но в то же время действуют силы, которые не позволят сбиться с этого курса", - приводит газета слова руководителя отдела нефтепродуктов NexantECA Юджина Линделла (Eugene Lindell). При этом Дев Саньял (Dev Sanyal), генеральный директор компании VaroPreem, которая обеспечивает десятую часть потребности Европы в автомобильном топливе, заявил FT, что политики стали более стратегически подходить к вопросам развития сектора.

европа

сша

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нефть, европа, сша, ближний восток, нпз, s&p