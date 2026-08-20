Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/poezda-872529919.html
Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области
Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области - 20.08.2026, ПРАЙМ
Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области
Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области из-за временного отключения напряжения контактной сети, сообщает Куйбышевская железная... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:21+0300
2026-08-20T08:21+0300
бизнес
москва
анапа
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872529919.jpg?1787203265
САРАТОВ, 20 авг - ПРАЙМ. Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области из-за временного отключения напряжения контактной сети, сообщает Куйбышевская железная дорога. "Сегодня в Ульяновской области произошло временное отключение напряжения контактной сети, которое повлияло на движение поездов", - говорится в сообщении в канале Куйбышевской железной дороги на платформе "Макс". Железнодорожники уточнили, что следуют с задержкой электричка № 7588 Кузнецк - Репьевка, а также пять поездов дальнего следования: № 290 Анапа - Екатеринбург, № 132 Москва - Орск, № 229 Самара - Кисловодск, № 123 Новосибирск - Белгород, № 83 Караганда - Москва.
москва
анапа
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, анапа, екатеринбург
Бизнес, МОСКВА, АНАПА, ЕКАТЕРИНБУРГ
08:21 20.08.2026
 
Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области

Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
САРАТОВ, 20 авг - ПРАЙМ. Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области из-за временного отключения напряжения контактной сети, сообщает Куйбышевская железная дорога.
"Сегодня в Ульяновской области произошло временное отключение напряжения контактной сети, которое повлияло на движение поездов", - говорится в сообщении в канале Куйбышевской железной дороги на платформе "Макс".
Железнодорожники уточнили, что следуют с задержкой электричка № 7588 Кузнецк - Репьевка, а также пять поездов дальнего следования: № 290 Анапа - Екатеринбург, № 132 Москва - Орск, № 229 Самара - Кисловодск, № 123 Новосибирск - Белгород, № 83 Караганда - Москва.
 
БизнесМОСКВААНАПАЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала