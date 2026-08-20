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Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области

Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области - 20.08.2026, ПРАЙМ

Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области

Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области из-за временного отключения напряжения контактной сети, сообщает Куйбышевская железная... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:21+0300

2026-08-20T08:21+0300

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САРАТОВ, 20 авг - ПРАЙМ. Пять поездов дальнего следования задерживаются в Ульяновской области из-за временного отключения напряжения контактной сети, сообщает Куйбышевская железная дорога. "Сегодня в Ульяновской области произошло временное отключение напряжения контактной сети, которое повлияло на движение поездов", - говорится в сообщении в канале Куйбышевской железной дороги на платформе "Макс". Железнодорожники уточнили, что следуют с задержкой электричка № 7588 Кузнецк - Репьевка, а также пять поездов дальнего следования: № 290 Анапа - Екатеринбург, № 132 Москва - Орск, № 229 Самара - Кисловодск, № 123 Новосибирск - Белгород, № 83 Караганда - Москва.

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