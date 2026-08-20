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В Приморье восстановили движение на четырех подтопленных участках дорог
В Приморье восстановили движение на четырех подтопленных участках дорог - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Приморье восстановили движение на четырех подтопленных участках дорог
Движение восстановлено на четырех ранее подтопленных участках дорог в Приморье, еще на двух проезда нет, сообщает краевое министерство транспорта. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T03:38+0300
2026-08-20T03:38+0300
2026-08-20T03:38+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено на четырех ранее подтопленных участках дорог в Приморье, еще на двух проезда нет, сообщает краевое министерство транспорта.
В среду из-за подтопления участков дорог проезд был осложнен в шести округах Приморья. В четверг их число снизилось до пяти.
"Михайловский округ: восстановлен проезд к Зеленому Яру; восстановлен проезд к Васильевке", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого министерства.
Отмечается, что также восстановлен ранее перекрытый для легковых авто проезд на 13-14-м километрах дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Хорольском округе и проезд для грузовых авто на 92-м километре дороги Уссурийск - Пограничный - госграница в Пограничном округе.
При этом в Хорольском округе из-за размыва объезда моста все еще нет проезда для грузовых авто на 6-м километре дороги Хороль - Реттиховка - Поповка - Лукашевка, а в Пограничном округе нет проезда для всех видов транспорта на 8-м километре дороги Гродеково - Барановка - Садовый из-за глубокого перелива.
Также нет проезда для всех видов транспорта к пограничной заставе на 13-м километре дороги Галенки - Новогеоргиевка - Фадеевка - Застава из-за перелива глубиной до метра и длиной 100 метров.
Сохраняются ограничения и на дорогах в Хасанском и Пожарском округах. В первом из-за перелива затруднен проезд для легковых авто на подъезде к Гвоздево. Во втором ограничен проезд для легковых авто на дороге Ласточка - Емельяновка из-за множественных переливов, а также по аварийному мосту на 16-м километре дороги Игнатьевка - Нижнемихайловка.
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бизнес, россия, приморье
В Приморье восстановили движение на четырех подтопленных участках дорог
В Приморье восстановили движение на четырех ранее подтопленных участках дорог
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - ПРАЙМ. Движение восстановлено на четырех ранее подтопленных участках дорог в Приморье, еще на двух проезда нет, сообщает краевое министерство транспорта.
В среду из-за подтопления участков дорог проезд был осложнен в шести округах Приморья. В четверг их число снизилось до пяти.
"Михайловский округ: восстановлен проезд к Зеленому Яру; восстановлен проезд к Васильевке", - говорится в сообщении в Telegram-канале краевого министерства.
Отмечается, что также восстановлен ранее перекрытый для легковых авто проезд на 13-14-м километрах дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Хорольском округе и проезд для грузовых авто на 92-м километре дороги Уссурийск - Пограничный - госграница в Пограничном округе.
При этом в Хорольском округе из-за размыва объезда моста все еще нет проезда для грузовых авто на 6-м километре дороги Хороль - Реттиховка - Поповка - Лукашевка, а в Пограничном округе нет проезда для всех видов транспорта на 8-м километре дороги Гродеково - Барановка - Садовый из-за глубокого перелива.
Также нет проезда для всех видов транспорта к пограничной заставе на 13-м километре дороги Галенки - Новогеоргиевка - Фадеевка - Застава из-за перелива глубиной до метра и длиной 100 метров.
Сохраняются ограничения и на дорогах в Хасанском и Пожарском округах. В первом из-за перелива затруднен проезд для легковых авто на подъезде к Гвоздево. Во втором ограничен проезд для легковых авто на дороге Ласточка - Емельяновка из-за множественных переливов, а также по аварийному мосту на 16-м километре дороги Игнатьевка - Нижнемихайловка.