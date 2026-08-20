https://1prime.ru/20260820/putin-872551284.html

Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ

Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ

Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:39+0300

2026-08-20T15:39+0300

2026-08-20T15:39+0300

россия

владимир путин

аэс

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Россия... соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций", - сказал Путин в ходе совещания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, аэс