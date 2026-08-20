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Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ
Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ - 20.08.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ
Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:39+0300
2026-08-20T15:39+0300
2026-08-20T15:39+0300
россия
владимир путин
аэс
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Россия... соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций", - сказал Путин в ходе совещания.
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россия, владимир путин, аэс
РОССИЯ, Владимир Путин, АЭС
Путин заявил о высоких стандартах безопасности и надежности АЭС РФ
Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности АЭС, заявил Путин