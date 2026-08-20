https://1prime.ru/20260820/putin-872551664.html
Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК
Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК - 20.08.2026, ПРАЙМ
Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК
Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:43+0300
2026-08-20T15:43+0300
2026-08-20T15:43+0300
нефть
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872551664.jpg?1787229837
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса.
Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Сегодня мы обсудим вопросы развития одного из ключевых направлений российского топливно-энергетического комплекса. Речь пойдет об атомной энергетике", - сказал глава государства в ходе совещания.
Он добавил, что на встрече будут обсуждать текущие и перспективные задачи, которые стоят перед этой стратегической отраслью.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса.
Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Сегодня мы обсудим вопросы развития одного из ключевых направлений российского топливно-энергетического комплекса. Речь пойдет об атомной энергетике", - сказал глава государства в ходе совещания.
Он добавил, что на встрече будут обсуждать текущие и перспективные задачи, которые стоят перед этой стратегической отраслью.