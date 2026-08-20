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Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК

Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского ТЭК

Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:43+0300

2026-08-20T15:43+0300

2026-08-20T15:43+0300

нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику одной из ключевых отраслей российского топливно-энергетического комплекса. Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Сегодня мы обсудим вопросы развития одного из ключевых направлений российского топливно-энергетического комплекса. Речь пойдет об атомной энергетике", - сказал глава государства в ходе совещания. Он добавил, что на встрече будут обсуждать текущие и перспективные задачи, которые стоят перед этой стратегической отраслью.

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нефть, россия, владимир путин