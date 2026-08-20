https://1prime.ru/20260820/samara-872561276.html
Самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре
Самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре - 20.08.2026, ПРАЙМ
Самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре
Самолет с российскими туристами, следовавший из Антальи, данные о местонахождении которого разнились, успешно сел в Самаре, борт готовится к обратному вылету в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T19:54+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самолет с российскими туристами, следовавший из Антальи, данные о местонахождении которого разнились, успешно сел в Самаре, борт готовится к обратному вылету в Анталью, рассказали РИА Новости в российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в четверг СМИ сообщали о том, что самолет с российскими туристами, летевший из Антальи в Самару, приземлился на запасном аэродроме. При этом данные о местонахождении борта разнились: туроператор утверждал, что самолет приземлился в Эрзуруме, а авиакомпания и туристы - что в Трабзоне. "РСТ сообщает, что туристы благополучно приземлились в Самаре, с ними все в порядке. В настоящее время борт готовится к вылету в Анталью", - сказали там. Как ранее пояснили РИА Новости в АТОР, из-за временных ограничений в аэропорту Самары самолет с туристами развернулся в воздушном пространстве Казахстана и сначала совершил промежуточную посадку в городе Трабзон. При этом, на онлайн-табло аэропорта Самары отображалось, что рейс приземлился в Эрзуруме.
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Самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре
РСТ: самолет с российскими туристами успешно сел в Самаре
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Самолет с российскими туристами, следовавший из Антальи, данные о местонахождении которого разнились, успешно сел в Самаре, борт готовится к обратному вылету в Анталью, рассказали РИА Новости в российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в четверг СМИ сообщали о том, что самолет с российскими туристами, летевший из Антальи в Самару, приземлился на запасном аэродроме. При этом данные о местонахождении борта разнились: туроператор утверждал, что самолет приземлился в Эрзуруме, а авиакомпания и туристы - что в Трабзоне.
"РСТ сообщает, что туристы благополучно приземлились в Самаре, с ними все в порядке. В настоящее время борт готовится к вылету в Анталью", - сказали там.
Как ранее пояснили РИА Новости в АТОР, из-за временных ограничений в аэропорту Самары самолет с туристами развернулся в воздушном пространстве Казахстана и сначала совершил промежуточную посадку в городе Трабзон. При этом, на онлайн-табло аэропорта Самары отображалось, что рейс приземлился в Эрзуруме.
Самолет с российскими туристами приземлился в Казахстане