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Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3%

Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3%

Туристический поток из России в Непал за семь месяцев текущего года вырос на 1,3% - до 8,4 тысячи визитов, следует из комментария АТОР для РИА Новости. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:17+0300

2026-08-20T16:17+0300

2026-08-20T16:17+0300

туризм

бизнес

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япония

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атор

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Непал за семь месяцев текущего года вырос на 1,3% - до 8,4 тысячи визитов, следует из комментария АТОР для РИА Новости. "По информации Аналитической службы АТОР, турпоток в Непал за семь месяцев 2026 года остается похожим по объемам на прошлогодний (за семь месяцев 2026 года – 8427 визитов, за тот же период 2025 года – 8320 визитов)", - говорится в сообщении. Эксперты АТОР подчеркивают, что Непал сохраняет стабильную аудиторию на российском рынке. Объемы бронирований туров в Непал значительно уступают популярным азиатским направлениям – таким как Япония, Китай, Вьетнам или Таиланд. Как правило, туристы планируют поездку заранее: маршрут требует тщательной подготовки и удобной стыковочной авиаперевозки. По данным туроператора Corona Travel, у россиян растет интерес к экскурсионным программам без экстремальных треккингов, рассчитанным на более широкий круг путешественников, чем альпинисты, что влияет и на рост турпотока. Отмечается, что туристы едут в Непал в целях альпинизма, за треккингом в Гималаях, погружением в буддийскую культуру и дикой природой. Стоимость туров в Непал на август 2026 года стартует от 122–165 тысяч рублей на человека за недельную программу без авиаперелета. С учетом стыковочных рейсов через Стамбул, Доху, Дубай, бюджет полноценной поездки обычно составляет 180–245 тысяч рублей на человека. "Основную долю расходов на путешествие в Непал формирует авиаперелет, который достаточно дорог, тогда как экскурсионная программа внутри страны по соотношению цены и впечатлений остается привлекательной", - прокомментировали в АТОР.

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туризм, бизнес, непал, япония, китай, атор