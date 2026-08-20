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Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3%
Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3%
Туристический поток из России в Непал за семь месяцев текущего года вырос на 1,3% - до 8,4 тысячи визитов, следует из комментария АТОР для РИА Новости. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:17+0300
2026-08-20T16:17+0300
туризм
бизнес
непал
япония
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атор
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Непал за семь месяцев текущего года вырос на 1,3% - до 8,4 тысячи визитов, следует из комментария АТОР для РИА Новости. "По информации Аналитической службы АТОР, турпоток в Непал за семь месяцев 2026 года остается похожим по объемам на прошлогодний (за семь месяцев 2026 года – 8427 визитов, за тот же период 2025 года – 8320 визитов)", - говорится в сообщении. Эксперты АТОР подчеркивают, что Непал сохраняет стабильную аудиторию на российском рынке. Объемы бронирований туров в Непал значительно уступают популярным азиатским направлениям – таким как Япония, Китай, Вьетнам или Таиланд. Как правило, туристы планируют поездку заранее: маршрут требует тщательной подготовки и удобной стыковочной авиаперевозки. По данным туроператора Corona Travel, у россиян растет интерес к экскурсионным программам без экстремальных треккингов, рассчитанным на более широкий круг путешественников, чем альпинисты, что влияет и на рост турпотока. Отмечается, что туристы едут в Непал в целях альпинизма, за треккингом в Гималаях, погружением в буддийскую культуру и дикой природой. Стоимость туров в Непал на август 2026 года стартует от 122–165 тысяч рублей на человека за недельную программу без авиаперелета. С учетом стыковочных рейсов через Стамбул, Доху, Дубай, бюджет полноценной поездки обычно составляет 180–245 тысяч рублей на человека. "Основную долю расходов на путешествие в Непал формирует авиаперелет, который достаточно дорог, тогда как экскурсионная программа внутри страны по соотношению цены и впечатлений остается привлекательной", - прокомментировали в АТОР.
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192
40
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40
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4.7
96
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туризм, бизнес, непал, япония, китай, атор
Туризм, Бизнес, НЕПАЛ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, АТОР
16:17 20.08.2026
 
Турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3%

АТОР: турпоток из России в Непал за семь месяцев вырос на 1,3%

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Непал за семь месяцев текущего года вырос на 1,3% - до 8,4 тысячи визитов, следует из комментария АТОР для РИА Новости.
"По информации Аналитической службы АТОР, турпоток в Непал за семь месяцев 2026 года остается похожим по объемам на прошлогодний (за семь месяцев 2026 года – 8427 визитов, за тот же период 2025 года – 8320 визитов)", - говорится в сообщении.
Эксперты АТОР подчеркивают, что Непал сохраняет стабильную аудиторию на российском рынке. Объемы бронирований туров в Непал значительно уступают популярным азиатским направлениям – таким как Япония, Китай, Вьетнам или Таиланд. Как правило, туристы планируют поездку заранее: маршрут требует тщательной подготовки и удобной стыковочной авиаперевозки.
По данным туроператора Corona Travel, у россиян растет интерес к экскурсионным программам без экстремальных треккингов, рассчитанным на более широкий круг путешественников, чем альпинисты, что влияет и на рост турпотока. Отмечается, что туристы едут в Непал в целях альпинизма, за треккингом в Гималаях, погружением в буддийскую культуру и дикой природой.
Стоимость туров в Непал на август 2026 года стартует от 122–165 тысяч рублей на человека за недельную программу без авиаперелета. С учетом стыковочных рейсов через Стамбул, Доху, Дубай, бюджет полноценной поездки обычно составляет 180–245 тысяч рублей на человека.
"Основную долю расходов на путешествие в Непал формирует авиаперелет, который достаточно дорог, тогда как экскурсионная программа внутри страны по соотношению цены и впечатлений остается привлекательной", - прокомментировали в АТОР.
 
ТуризмБизнесНЕПАЛЯПОНИЯКИТАЙАТОР
 
 
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