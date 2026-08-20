https://1prime.ru/20260820/ukraina-872537454.html
На Украине часть абонентов остаются без света
На Украине часть абонентов остаются без света - 20.08.2026, ПРАЙМ
На Украине часть абонентов остаются без света
Часть абонентов в Киеве и шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг национальная... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:02+0300
2026-08-20T11:02+0300
2026-08-20T11:02+0300
газ
киев
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве и шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой (подконтрольной Киеву части – ред.), Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
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газ, киев, украина, укрэнерго
Газ, Киев, УКРАИНА, Укрэнерго
На Украине часть абонентов остаются без света
"Укрэнерго": часть абонентов остаются без света в Киеве и шести областях Украины
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве и шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой (подконтрольной Киеву части – ред.), Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.