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На Украине часть абонентов остаются без света

На Украине часть абонентов остаются без света - 20.08.2026, ПРАЙМ

На Украине часть абонентов остаются без света

Часть абонентов в Киеве и шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг национальная... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:02+0300

2026-08-20T11:02+0300

2026-08-20T11:02+0300

газ

киев

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве и шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой (подконтрольной Киеву части – ред.), Одесской, Запорожской (подконтрольной Киеву части – ред.), Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.

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газ, киев, украина, укрэнерго