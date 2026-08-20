https://1prime.ru/20260820/vino-872558057.html

Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино

Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино - 20.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино

Интерес россиян к белому вину в последние два-три года резко усилился, на что влияет маркетинг, общемировая винная мода и стремление к более легким винам,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:48+0300

2026-08-20T17:48+0300

2026-08-20T17:48+0300

бизнес

москва

россия

санкт-петербург

общество

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/img/82735/26/827352699_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_c0c59c96d4358a695be17547c7195dd7.jpg

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Интерес россиян к белому вину в последние два-три года резко усилился, на что влияет маркетинг, общемировая винная мода и стремление к более легким винам, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "По традиции, больше в России всегда пили красного вина. Достаточно сказать, что до недавнего времени ему отдавали предпочтение две трети россиян. Но в последние года два-три резко усилился интерес к белому, которое сегодня пьют уже почти 50% любителей вина в стране",- сказал он. На смену предпочтений, по его словам, влияет несколько факторов: борьба за "легкость вин" и снижение градуса вина в рамках ЗОЖ, увеличение теплого и жаркого периодов года в большинстве регионов России, маркетинг, да и общемировая винная мода. "Любопытно, что новый тренд затронул главным образом крупные города и курорты: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи", - заметил собеседник агентства. "В большинстве же регионов красное вино по-прежнему остается номером один. Не меняется в стране отношение лишь к розовому вину, его стабильно потребляют у нас лишь 3-4%", - добавил Меркушев.

москва

санкт-петербург

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, россия, санкт-петербург, общество , екатеринбург