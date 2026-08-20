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Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино
Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино - 20.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино
Интерес россиян к белому вину в последние два-три года резко усилился, на что влияет маркетинг, общемировая винная мода и стремление к более легким винам,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Интерес россиян к белому вину в последние два-три года резко усилился, на что влияет маркетинг, общемировая винная мода и стремление к более легким винам, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "По традиции, больше в России всегда пили красного вина. Достаточно сказать, что до недавнего времени ему отдавали предпочтение две трети россиян. Но в последние года два-три резко усилился интерес к белому, которое сегодня пьют уже почти 50% любителей вина в стране",- сказал он. На смену предпочтений, по его словам, влияет несколько факторов: борьба за "легкость вин" и снижение градуса вина в рамках ЗОЖ, увеличение теплого и жаркого периодов года в большинстве регионов России, маркетинг, да и общемировая винная мода. "Любопытно, что новый тренд затронул главным образом крупные города и курорты: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи", - заметил собеседник агентства. "В большинстве же регионов красное вино по-прежнему остается номером один. Не меняется в стране отношение лишь к розовому вину, его стабильно потребляют у нас лишь 3-4%", - добавил Меркушев.
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Эксперт объяснил, почему россияне активно переходят на белое вино
Эксперт: белое вино становится популярнее благодаря маркетингу и тренду на легкость
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Интерес россиян к белому вину в последние два-три года резко усилился, на что влияет маркетинг, общемировая винная мода и стремление к более легким винам, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
"По традиции, больше в России всегда пили красного вина. Достаточно сказать, что до недавнего времени ему отдавали предпочтение две трети россиян. Но в последние года два-три резко усилился интерес к белому, которое сегодня пьют уже почти 50% любителей вина в стране",- сказал он.
На смену предпочтений, по его словам, влияет несколько факторов: борьба за "легкость вин" и снижение градуса вина в рамках ЗОЖ, увеличение теплого и жаркого периодов года в большинстве регионов России, маркетинг, да и общемировая винная мода.
"Любопытно, что новый тренд затронул главным образом крупные города и курорты: Москву
, Санкт-Петербург
, Екатеринбург
, Сочи", - заметил собеседник агентства.
"В большинстве же регионов красное вино по-прежнему остается номером один. Не меняется в стране отношение лишь к розовому вину, его стабильно потребляют у нас лишь 3-4%", - добавил Меркушев.