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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,4 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,4 рубля - 20.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,4 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается на 3 копейки - до 12,40 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:19+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга снижается на 3 копейки - до 12,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.00 мск снижался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия - до 12,40 рубля.
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рынок, юань, рубль, россия, мосбиржа, валюта, курсы валют
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, РОССИЯ, Мосбиржа, валюта, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,4 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,40 рубля