https://1prime.ru/20260821/arktika-872583621.html
Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике
Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике - 21.08.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ стратегию развития арктической зоны РФ и обеспечение безопасности России в... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:25+0300
2026-08-21T14:25+0300
2026-08-21T14:25+0300
россия
арктика
владимир путин
николай патрушев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872583621.jpg?1787311500
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ стратегию развития арктической зоны РФ и обеспечение безопасности России в Арктике. Глава государства в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. "У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, а второй более предметный - это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике", - сказал он. Для начала дискуссии президент передал слово вице-премьеру-полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. С докладом также выступил помощник российского лидера Николай Патрушев.
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, владимир путин, николай патрушев, совбез
РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, Николай Патрушев, Совбез
Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике
Президент Путин обсудил с Совбезом стратегию развития и обеспечение безопасности в Арктике
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ стратегию развития арктической зоны РФ и обеспечение безопасности России в Арктике.
Глава государства в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
"У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, а второй более предметный - это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике", - сказал он.
Для начала дискуссии президент передал слово вице-премьеру-полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. С докладом также выступил помощник российского лидера Николай Патрушев.