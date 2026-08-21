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Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике

Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике - 21.08.2026, ПРАЙМ

Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ стратегию развития арктической зоны РФ и обеспечение безопасности России в... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:25+0300

2026-08-21T14:25+0300

2026-08-21T14:25+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ стратегию развития арктической зоны РФ и обеспечение безопасности России в Арктике. Глава государства в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. "У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, а второй более предметный - это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике", - сказал он. Для начала дискуссии президент передал слово вице-премьеру-полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. С докладом также выступил помощник российского лидера Николай Патрушев.

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россия, арктика, владимир путин, николай патрушев, совбез