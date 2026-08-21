Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/ator-872582974.html
АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок
АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок - 21.08.2026, ПРАЙМ
АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок
Зимние туры на вьетнамский остров Фукуок рекомендуется бронировать заранее, так как "горящих" туров на направлении не будет, рассказали РИА Новости в Ассоциации | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:00+0300
2026-08-21T14:00+0300
туризм
бизнес
вьетнам
москва
атор
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872582974.jpg?1787310004
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Зимние туры на вьетнамский остров Фукуок рекомендуется бронировать заранее, так как "горящих" туров на направлении не будет, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в пятницу "Аэрофлот" сообщил, что запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок с 15 октября. По данным АТОР, Россия на Фукуоке этой зимой будет самым большим рынком из европейских с большим отрывом от других стран. "Зимние туры на Фукуок рекомендуется бронировать как можно скорее. Горящих туров на направлении не будет, так как оно дефицитное в плане номеров: чем ближе к вылету, тем туры будут дороже", - рассказали в ассоциации. Там отметили, что Фукуок - популярный островной курорт Вьетнама с выраженной сезонностью, сухой сезон здесь длится с ноября по апрель. Зимой на острове спокойное море, волн почти нет, а температура воды держится на уровне 28 градусов. Пляжи острова считаются одними из лучших во Вьетнаме – чистый белый песок, пологий заход и развитая инфраструктура делают направление оптимальным для пляжного отдыха. По данным АТОР, цены на туры на Фукуок в начале декабря начинаются от 215-220 тысяч рублей на двоих на 10 ночей, а стоимость новогодних туров превышает 400 тысяч. "Отельная база на Фукуоке качественная, но ограниченная по объему номерного фонда, налицо дефицит мест. Уже сейчас некоторые отели Фукуока в связи со всплеском бронирований ставят на стоп многие даты на зиму, особенно новогодние", - прокомментировали там. В ассоциации отметили сложности в прошлом году с местами в отелях на зимние месяцы уже в конце сентября. У туроператоров, запланировавших чартерные программы, есть свои выкупленные квоты мест в отелях под заявленные программы, но и они быстро закрываются, указали там.
вьетнам
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, вьетнам, москва, атор, аэрофлот
Туризм, Бизнес, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, АТОР, Аэрофлот
14:00 21.08.2026
 
АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок

АТОР: зимние туры на вьетнамский остров Фукуок рекомендуется бронировать заранее

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Зимние туры на вьетнамский остров Фукуок рекомендуется бронировать заранее, так как "горящих" туров на направлении не будет, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее в пятницу "Аэрофлот" сообщил, что запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок с 15 октября. По данным АТОР, Россия на Фукуоке этой зимой будет самым большим рынком из европейских с большим отрывом от других стран.
"Зимние туры на Фукуок рекомендуется бронировать как можно скорее. Горящих туров на направлении не будет, так как оно дефицитное в плане номеров: чем ближе к вылету, тем туры будут дороже", - рассказали в ассоциации.
Там отметили, что Фукуок - популярный островной курорт Вьетнама с выраженной сезонностью, сухой сезон здесь длится с ноября по апрель. Зимой на острове спокойное море, волн почти нет, а температура воды держится на уровне 28 градусов. Пляжи острова считаются одними из лучших во Вьетнаме – чистый белый песок, пологий заход и развитая инфраструктура делают направление оптимальным для пляжного отдыха.
По данным АТОР, цены на туры на Фукуок в начале декабря начинаются от 215-220 тысяч рублей на двоих на 10 ночей, а стоимость новогодних туров превышает 400 тысяч.
"Отельная база на Фукуоке качественная, но ограниченная по объему номерного фонда, налицо дефицит мест. Уже сейчас некоторые отели Фукуока в связи со всплеском бронирований ставят на стоп многие даты на зиму, особенно новогодние", - прокомментировали там.
В ассоциации отметили сложности в прошлом году с местами в отелях на зимние месяцы уже в конце сентября. У туроператоров, запланировавших чартерные программы, есть свои выкупленные квоты мест в отелях под заявленные программы, но и они быстро закрываются, указали там.
 
ТуризмБизнесВЬЕТНАММОСКВААТОРАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала