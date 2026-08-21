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АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок

АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок - 21.08.2026, ПРАЙМ

АТОР посоветовала заранее бронировать зимние туры на Фукуок

Зимние туры на вьетнамский остров Фукуок рекомендуется бронировать заранее, так как "горящих" туров на направлении не будет, рассказали РИА Новости в Ассоциации | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T14:00+0300

2026-08-21T14:00+0300

2026-08-21T14:00+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Зимние туры на вьетнамский остров Фукуок рекомендуется бронировать заранее, так как "горящих" туров на направлении не будет, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров (АТОР). Ранее в пятницу "Аэрофлот" сообщил, что запускает регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок с 15 октября. По данным АТОР, Россия на Фукуоке этой зимой будет самым большим рынком из европейских с большим отрывом от других стран. "Зимние туры на Фукуок рекомендуется бронировать как можно скорее. Горящих туров на направлении не будет, так как оно дефицитное в плане номеров: чем ближе к вылету, тем туры будут дороже", - рассказали в ассоциации. Там отметили, что Фукуок - популярный островной курорт Вьетнама с выраженной сезонностью, сухой сезон здесь длится с ноября по апрель. Зимой на острове спокойное море, волн почти нет, а температура воды держится на уровне 28 градусов. Пляжи острова считаются одними из лучших во Вьетнаме – чистый белый песок, пологий заход и развитая инфраструктура делают направление оптимальным для пляжного отдыха. По данным АТОР, цены на туры на Фукуок в начале декабря начинаются от 215-220 тысяч рублей на двоих на 10 ночей, а стоимость новогодних туров превышает 400 тысяч. "Отельная база на Фукуоке качественная, но ограниченная по объему номерного фонда, налицо дефицит мест. Уже сейчас некоторые отели Фукуока в связи со всплеском бронирований ставят на стоп многие даты на зиму, особенно новогодние", - прокомментировали там. В ассоциации отметили сложности в прошлом году с местами в отелях на зимние месяцы уже в конце сентября. У туроператоров, запланировавших чартерные программы, есть свои выкупленные квоты мест в отелях под заявленные программы, но и они быстро закрываются, указали там.

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туризм, бизнес, вьетнам, москва, атор, аэрофлот