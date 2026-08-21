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Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился

Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился - 21.08.2026, ПРАЙМ

Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился

Экспорт из тихоокеанского порта Буэнавентура, являющегося в Колумбии основным для экспорта кофе, восстановился после землетрясения, рассказал глава Национальной | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:25+0300

2026-08-21T15:25+0300

2026-08-21T15:32+0300

колумбия

карибское море

эль-ниньо

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Экспорт из тихоокеанского порта Буэнавентура, являющегося в Колумбии основным для экспорта кофе, восстановился после землетрясения, рассказал глава Национальной федерации производителей кофе Херман Баамон. "Проблем с экспортом не было… Он идет идеально", - рассказал Баамон в интервью агентству Рейтер по поводу работы порта Буэнавентура. Глава федерации также отметил, что само производство не пострадало от землетрясения, но на него, скорее всего, окажет влияние явление Эль-Ниньо, сообщается в материале. Помимо проблем, связанных с климатом, Баамон отметил удорожание колумбийского песо, укрепившегося до максимума с октября 2018 года, поскольку это снижает прибыль фермеров, говорится в статье. Ранее в августе глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густав Гомес заявил, что экспорт колумбийского кофе почти остановился после разрушительного землетрясения в стране. Баамон сообщал, что Колумбия продолжает экспортировать кофе из портов Карибского моря в обычном режиме.

колумбия

карибское море

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колумбия, карибское море, эль-ниньо