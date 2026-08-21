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Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился
Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился - 21.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился
Экспорт из тихоокеанского порта Буэнавентура, являющегося в Колумбии основным для экспорта кофе, восстановился после землетрясения, рассказал глава Национальной | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:25+0300
2026-08-21T15:32+0300
колумбия
карибское море
эль-ниньо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872587128.jpg?1787315558
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Экспорт из тихоокеанского порта Буэнавентура, являющегося в Колумбии основным для экспорта кофе, восстановился после землетрясения, рассказал глава Национальной федерации производителей кофе Херман Баамон. "Проблем с экспортом не было… Он идет идеально", - рассказал Баамон в интервью агентству Рейтер по поводу работы порта Буэнавентура. Глава федерации также отметил, что само производство не пострадало от землетрясения, но на него, скорее всего, окажет влияние явление Эль-Ниньо, сообщается в материале. Помимо проблем, связанных с климатом, Баамон отметил удорожание колумбийского песо, укрепившегося до максимума с октября 2018 года, поскольку это снижает прибыль фермеров, говорится в статье. Ранее в августе глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густав Гомес заявил, что экспорт колумбийского кофе почти остановился после разрушительного землетрясения в стране. Баамон сообщал, что Колумбия продолжает экспортировать кофе из портов Карибского моря в обычном режиме.
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колумбия, карибское море, эль-ниньо
КОЛУМБИЯ, Карибское море, Эль-Ниньо
15:25 21.08.2026 (обновлено: 15:32 21.08.2026)
 
Экспорт из главного "кофейного" порта Колумбии восстановился

Экспорт из "кофейного" порта Буэнавентура в Колумбии восстановился после землетрясения

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Экспорт из тихоокеанского порта Буэнавентура, являющегося в Колумбии основным для экспорта кофе, восстановился после землетрясения, рассказал глава Национальной федерации производителей кофе Херман Баамон.
"Проблем с экспортом не было… Он идет идеально", - рассказал Баамон в интервью агентству Рейтер по поводу работы порта Буэнавентура.
Глава федерации также отметил, что само производство не пострадало от землетрясения, но на него, скорее всего, окажет влияние явление Эль-Ниньо, сообщается в материале.
Помимо проблем, связанных с климатом, Баамон отметил удорожание колумбийского песо, укрепившегося до максимума с октября 2018 года, поскольку это снижает прибыль фермеров, говорится в статье.
Ранее в августе глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густав Гомес заявил, что экспорт колумбийского кофе почти остановился после разрушительного землетрясения в стране. Баамон сообщал, что Колумбия продолжает экспортировать кофе из портов Карибского моря в обычном режиме.
 
КОЛУМБИЯКарибское мореЭль-Ниньо
 
 
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