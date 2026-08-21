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Ирак намерен увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки

Ирак намерен увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки - 21.08.2026, ПРАЙМ

Ирак намерен увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки

Ирак планирует увеличить добычу нефти до 8-10 миллионов баррелей в сутки в течение ближайших шести лет и одновременно добиваться увеличения своей экспортной... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T13:47+0300

2026-08-21T13:47+0300

2026-08-21T14:01+0300

нефть

ирак

багдад

ормузский пролив

опек

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БЕЙРУТ, 21 авг — ПРАЙМ. Ирак планирует увеличить добычу нефти до 8-10 миллионов баррелей в сутки в течение ближайших шести лет и одновременно добиваться увеличения своей экспортной квоты в рамках ОПЕК, заявил премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди в пятницу."Мы работаем над увеличением экспортной доли Ирака через ОПЕК и стремимся выйти на уровень 8-10 миллионов баррелей в сутки в течение шести лет", — цитирует слова аз-Зейди пресс-служба правительства страны.Премьер добавил, что Багдад также намерен расширять экспорт нефти через турецкий порт Джейхан. Кроме того, по его словам, ведется работа по развитию поставок через сирийский Банияс и иорданскую Акабу."Мы думаем не столько о создании правительства, сколько о построении государства и экономики. У Ирака есть возможности, ресурсы и воля, которые позволяют ему преодолеть вызовы", — сказал премьер.По официальным данным министерства нефти Ирака, страна в настоящее время добывает около 4,2 миллиона баррелей нефти в сутки и экспортирует порядка 3,4 миллиона баррелей. На этой неделе спикер парламента Ирака Хейбет аль-Хальбуси на встрече с главой иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом призвал предоставить Багдаду особые условия для экспорта иракской нефти через Ормузский пролив с учетом тесных отношений между двумя странами и последствий регионального кризиса для иракской экономики.Ранее министр нефти Ирака Басем Худейр сообщил на пресс-конференции, что 85% бюджетных доходов Ирака приходится на экспорт нефти. В этой связи специалисты министерства прикладывают максимум усилий для увеличения объема экспорта.

ирак

багдад

ормузский пролив

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нефть, ирак, багдад, ормузский пролив, опек