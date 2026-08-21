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СМИ: итальянский оборонный холдинг создал дочернюю компанию на Украине - 21.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: итальянский оборонный холдинг создал дочернюю компанию на Украине
СМИ: итальянский оборонный холдинг создал дочернюю компанию на Украине - 21.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: итальянский оборонный холдинг создал дочернюю компанию на Украине
Итальянский оборонно-промышленный холдинг Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine и планирует использовать страну для испытания... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:20+0300
2026-08-21T14:20+0300
вооружения
украина
италия
оружие
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РИМ, 21 авг – ПРАЙМ. Итальянский оборонно-промышленный холдинг Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine и планирует использовать страну для испытания отдельных компонентов системы ПВО, сообщает экономическое издание Milano Finanza. "Группа (Компания Leonardo – ред.) во главе с директором Лоренцо Мариани создала новую компанию Leonardo Ukraine, полностью принадлежащую ей через дочернюю компанию Leonardo International, тем самым консолидировав ее в рамках группы", – говорится в сообщении. Leonardo рассматривает Украину как потенциальную площадку для испытания отдельных компонентов системы ПВО "Купол Микеланджело" в реальных условиях, отмечает Milano Finanza. Компания со штаб-квартирой в Киеве зарегистрирована в украинском реестре 20 мая 2026 года. Основным направлением деятельности Leonardo Ukraine заявлены научные и инженерные исследования и разработки, к которым относятся производство оборудования для связи, измерительных и навигационных приборов, специальной техники, разработка программного обеспечения, информационные услуги, инженерные работы, установка и обслуживание электронных и оптических систем. Машиностроительный холдинг Leonardo, один из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС, планирует удвоить свою прибыль к 2030 году на фоне милитаризации в Европе, следует из отчетности компании, которую ранее изучило РИА Новости.
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Вооружения, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, оружие
14:20 21.08.2026
 
СМИ: итальянский оборонный холдинг создал дочернюю компанию на Украине

Milano Finanza: итальянский оборонный холдинг Leonardo создал дочернюю компанию на Украине

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РИМ, 21 авг – ПРАЙМ. Итальянский оборонно-промышленный холдинг Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine и планирует использовать страну для испытания отдельных компонентов системы ПВО, сообщает экономическое издание Milano Finanza.
"Группа (Компания Leonardo – ред.) во главе с директором Лоренцо Мариани создала новую компанию Leonardo Ukraine, полностью принадлежащую ей через дочернюю компанию Leonardo International, тем самым консолидировав ее в рамках группы", – говорится в сообщении.
Leonardo рассматривает Украину как потенциальную площадку для испытания отдельных компонентов системы ПВО "Купол Микеланджело" в реальных условиях, отмечает Milano Finanza.
Компания со штаб-квартирой в Киеве зарегистрирована в украинском реестре 20 мая 2026 года. Основным направлением деятельности Leonardo Ukraine заявлены научные и инженерные исследования и разработки, к которым относятся производство оборудования для связи, измерительных и навигационных приборов, специальной техники, разработка программного обеспечения, информационные услуги, инженерные работы, установка и обслуживание электронных и оптических систем.
Машиностроительный холдинг Leonardo, один из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС, планирует удвоить свою прибыль к 2030 году на фоне милитаризации в Европе, следует из отчетности компании, которую ранее изучило РИА Новости.
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