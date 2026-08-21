https://1prime.ru/20260821/npr-872589463.html
Американцы начали массово уничтожать камеры распознавания номеров авто
Американцы начали массово уничтожать камеры распознавания номеров авто - 21.08.2026, ПРАЙМ
Американцы начали массово уничтожать камеры распознавания номеров авто
Камеры автоматического распознавания автомобильных номеров, которые полиция США использует для отслеживания передвижений машин, подверглись вандализму как... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:03+0300
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ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Камеры автоматического распознавания автомобильных номеров, которые полиция США использует для отслеживания передвижений машин, подверглись вандализму как минимум в 36 штатах, сообщает радиостанция NPR по итогам анализа местных СМИ. "Люди крадут камеры, спиливают их, врезаются в них автомобилями, закрашивают краской и стикерами и даже стреляют по ним", — сообщает радиостанция. NPR отмечает, что противники таких систем опасаются чрезмерного контроля со стороны полиции и использования собранных данных для слежки за людьми. Камеры позволяют отслеживать, где находился автомобиль в определенный момент времени. По данным NPR, в США установлено более 130 тысяч автоматических считывателей автомобильных номеров, а технологии компании Flock Safety используют более пяти тысяч правоохранительных органов. При этом NPR приводит позицию самой Flock Safety, согласно которой такие камеры помогают находить угнанные автомобили и пропавших людей. В компании также утверждают, что не владеют собранными данными и не продают их.
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общество , сша, авто
Американцы начали массово уничтожать камеры распознавания номеров авто
NPR: американцы начали массово уничтожать камеры распознавания автомобильных номеров
ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Камеры автоматического распознавания автомобильных номеров, которые полиция США использует для отслеживания передвижений машин, подверглись вандализму как минимум в 36 штатах, сообщает радиостанция NPR по итогам анализа местных СМИ.
"Люди крадут камеры, спиливают их, врезаются в них автомобилями, закрашивают краской и стикерами и даже стреляют по ним", — сообщает радиостанция.
NPR отмечает, что противники таких систем опасаются чрезмерного контроля со стороны полиции и использования собранных данных для слежки за людьми. Камеры позволяют отслеживать, где находился автомобиль в определенный момент времени.
По данным NPR, в США установлено более 130 тысяч автоматических считывателей автомобильных номеров, а технологии компании Flock Safety используют более пяти тысяч правоохранительных органов.
При этом NPR приводит позицию самой Flock Safety, согласно которой такие камеры помогают находить угнанные автомобили и пропавших людей. В компании также утверждают, что не владеют собранными данными и не продают их.