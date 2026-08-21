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Польша за три года увеличила расходы на закупку дронов в 260 раз
Польша за три года увеличила расходы на закупку дронов в 260 раз - 21.08.2026, ПРАЙМ
Польша за три года увеличила расходы на закупку дронов в 260 раз
Польша увеличила расходы на закупку дронов за три года в 260 раз, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:29+0300
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польша
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ВАРШАВА, 21 авг – ПРАЙМ. Польша увеличила расходы на закупку дронов за три года в 260 раз, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. "В 2023 году польское государство потратило на дроны около 100 миллионов злотых (около 27 миллионов долларов – ред). В 2026-м сумма контрактов на покупку дронов и антидронных систем составила 26 миллиардов злотых (около 7 миллиардов долларов – ред.)", – сказал Томчик. В последние годы Польша резко нарастила закупки как разведывательных, так и ударных беспилотников. В частности, польская армия получает американские MQ-9B SkyGuardian – тяжелые разведывательные БПЛА большой продолжительности полета. Кроме того, Польша расширяет закупки отечественных систем FlyEye, Warmate и Gladius производства польской WB Group.
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польша, оружие
Вооружения, ПОЛЬША, оружие
Польша за три года увеличила расходы на закупку дронов в 260 раз
Томчик: Польша за три года увеличила расходы на закупку дронов в 260 раз
ВАРШАВА, 21 авг – ПРАЙМ. Польша увеличила расходы на закупку дронов за три года в 260 раз, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
"В 2023 году польское государство потратило на дроны около 100 миллионов злотых (около 27 миллионов долларов – ред). В 2026-м сумма контрактов на покупку дронов и антидронных систем составила 26 миллиардов злотых (около 7 миллиардов долларов – ред.)", – сказал Томчик.
В последние годы Польша резко нарастила закупки как разведывательных, так и ударных беспилотников. В частности, польская армия получает американские MQ-9B SkyGuardian – тяжелые разведывательные БПЛА большой продолжительности полета. Кроме того, Польша расширяет закупки отечественных систем FlyEye, Warmate и Gladius производства польской WB Group.