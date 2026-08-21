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В трех округах Приморья сняли ограничения на проезд - 21.08.2026, ПРАЙМ
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В трех округах Приморья сняли ограничения на проезд
В трех округах Приморья сняли ограничения на проезд - 21.08.2026, ПРАЙМ
В трех округах Приморья сняли ограничения на проезд
Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах сняты в Хорольском, Пограничном и Пожарском округах Приморья, сообщает министерство транспорта... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T03:17+0300
2026-08-21T03:17+0300
бизнес
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - ПРАЙМ. Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах сняты в Хорольском, Пограничном и Пожарском округах Приморья, сообщает министерство транспорта края. "Хорольский округ: восстановлен проезд для грузовых авто на 6-м километре (дороги – ред.) Хороль – Реттиховка – Поповка – Лукашевка. Пограничный округ: восстановлен проезд на 8-м километре (дороги – ред.) Гродеково – Барановка – Садовый", – говорится в сообщении. Также полностью восстановлен проезд на дорогах Ласточка – Емельяновка и Игнатьевка – Нижнемихайловка в Пожарском округе. При этом все еще нет проезда к Гвоздево в Хасанском округе из-за перелива глубиной до 60 сантиметров и длиной 30 метров. Альтернативный проезд предусмотрен через Посьет. В Октябрьском округе нет проезда к пограничной заставе на 13-м километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. Там нет альтернативного проезда, к восстановительным работам приступят после спада воды. В Тернейском округе из-за перелива ограничен проезд для легковых машин на 5-м километре дороги Ключи – Джигит.
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бизнес, приморье
Бизнес, Приморье
03:17 21.08.2026
 
В трех округах Приморья сняли ограничения на проезд

В Хорольском, Пограничном и Пожарском округах Приморья сняли ограничения на проезд

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - ПРАЙМ. Ограничения на проезд из-за подтоплений и переливов на дорогах сняты в Хорольском, Пограничном и Пожарском округах Приморья, сообщает министерство транспорта края.
"Хорольский округ: восстановлен проезд для грузовых авто на 6-м километре (дороги – ред.) Хороль – Реттиховка – Поповка – Лукашевка. Пограничный округ: восстановлен проезд на 8-м километре (дороги – ред.) Гродеково – Барановка – Садовый", – говорится в сообщении.
Также полностью восстановлен проезд на дорогах Ласточка – Емельяновка и Игнатьевка – Нижнемихайловка в Пожарском округе.
При этом все еще нет проезда к Гвоздево в Хасанском округе из-за перелива глубиной до 60 сантиметров и длиной 30 метров. Альтернативный проезд предусмотрен через Посьет.
В Октябрьском округе нет проезда к пограничной заставе на 13-м километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. Там нет альтернативного проезда, к восстановительным работам приступят после спада воды.
В Тернейском округе из-за перелива ограничен проезд для легковых машин на 5-м километре дороги Ключи – Джигит.
 
БизнесПриморье
 
 
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