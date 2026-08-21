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Роскачество объяснило, как вернуть в магазин канцелярию

Роскачество объяснило, как вернуть в магазин канцелярию - 21.08.2026, ПРАЙМ

Роскачество объяснило, как вернуть в магазин канцелярию

Ручки, маркеры, карандаши, товары для рисования и пеналы можно вернуть в магазин, если сохранены их товарный вид, фабричные ярлыки или пломбы, рассказал РИА... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:17+0300

2026-08-21T08:17+0300

2026-08-21T08:21+0300

бизнес

россия

игорь поздняков

роскачество

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ручки, маркеры, карандаши, товары для рисования и пеналы можно вернуть в магазин, если сохранены их товарный вид, фабричные ярлыки или пломбы, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. "Возврату подлежат различные принадлежности, среди которых ручки, маркеры, карандаши, товары для рисования, пеналы и другие принадлежности для хранения канцелярии. Основное условие - неиспользование товара и сохранение его товарного вида, а также фабричных ярлыков или пломб", - сказал он. "Однако есть товары, которые нельзя вернуть или обменять, в случае если они качественные. К ним относятся непериодические издания (например, книги, брошюры, альбомы), в том числе на технических носителях. Это не касается ситуации, когда в такой продукции обнаружен брак или недостаток", - отметил Поздняков. Эксперт пояснил, что закон "О защите прав потребителей" гарантирует возможность обменять непродовольственный товар без брака и явных недостатков, если тот не подходит, в том числе по форме, цвету или размеру. Срок для такого обмена ограничен 14 днями с момента покупки. Если продавец не может заменить товар, то покупатель имеет право вернуть деньги. Чтобы вернуть товар, добавил Поздняков, надо подать письменное заявление в магазин. К нему необходимо приложить копию чека или другого документа, подтверждающего покупку. Если был обнаружен брак, продавец имеет право провести собственную проверку качества товара. Если магазин отказывается выполнять требования или игнорирует, потребитель может обратиться в суд. При этом для покупок в интернете действуют иные правила: покупатель может отказаться от товара в любой момент до его передачи, а после получения заказа – в течение семи дней. Если потребителю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата качественной вещи, срок для отказа продлевается до трех месяцев после получения, заключили в Роскачестве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, игорь поздняков, роскачество