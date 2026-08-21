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Россия и Индия поддерживают контакты по Восточному морскому коридору - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Индия поддерживают контакты по Восточному морскому коридору
Россия и Индия поддерживают контакты по Восточному морскому коридору - 21.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия поддерживают контакты по Восточному морскому коридору
Москва и Нью-Дели поддерживают контакты по формированию устойчивого грузопотока по Восточному морскому коридору, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T00:28+0300
2026-08-21T00:28+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Нью-Дели поддерживают контакты по формированию устойчивого грузопотока по Восточному морскому коридору, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. "Москва и Нью-Дели поддерживают регулярные контакты по вопросу формирования устойчивого грузопотока по Восточному морскому коридору (ВМК)", - рассказал Алипов "Известиям". Отмечается, что запуск ВМК Владивосток — Ченнаи сократит время доставки грузов на 40% — с 40 до 24 дней. Кроме того, для реализации коридора может потребоваться от четырех до десяти лет из-за длительного проектирования, экологических экспертиз и сложного инженерного строительства. "Создание столь масштабной сети потребует больших капиталовложений со стороны государства и крупного частного бизнеса. Но подобные проекты всегда ориентированы на долгосрочную перспективу. А хаб во Владивостоке сформирует экономический каркас взаимодействия стран на десятилетия вперед", - приводят "Известия" слова специалиста НИУ ВШЭ по международным отношениям Анастасии Гавриловой.
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РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, МОСКВА, ИНДИЯ, НИУ ВШЭ, ВШЭ
00:28 21.08.2026
 
Россия и Индия поддерживают контакты по Восточному морскому коридору

Посол Алипов: Россия и Индия поддерживают контакты по формированию устойчивого грузопотока

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Москва и Нью-Дели поддерживают контакты по формированию устойчивого грузопотока по Восточному морскому коридору, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"Москва и Нью-Дели поддерживают регулярные контакты по вопросу формирования устойчивого грузопотока по Восточному морскому коридору (ВМК)", - рассказал Алипов "Известиям".
Отмечается, что запуск ВМК Владивосток — Ченнаи сократит время доставки грузов на 40% — с 40 до 24 дней.
Кроме того, для реализации коридора может потребоваться от четырех до десяти лет из-за длительного проектирования, экологических экспертиз и сложного инженерного строительства.
"Создание столь масштабной сети потребует больших капиталовложений со стороны государства и крупного частного бизнеса. Но подобные проекты всегда ориентированы на долгосрочную перспективу. А хаб во Владивостоке сформирует экономический каркас взаимодействия стран на десятилетия вперед", - приводят "Известия" слова специалиста НИУ ВШЭ по международным отношениям Анастасии Гавриловой.
 
РОССИЯБизнесВладивостокМОСКВАИНДИЯНИУ ВШЭВШЭ
 
 
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