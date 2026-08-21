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США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА - 21.08.2026, ПРАЙМ
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США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА
США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА - 21.08.2026, ПРАЙМ
США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА
Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:52+0300
2026-08-21T08:52+0300
технологии
ближний восток
сша
нефть
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку систем защиты американской критической энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке от атак беспилотников. "Компания Autonomous Power Corporation объявила сегодня о заключении коммерческого контракта на сумму около 22,3 миллиона долларов на поставку сетевых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, обеспечивающих обнаружение, сопровождение, классификацию целей и раннее предупреждение для защиты критически важной нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе компании на портале Globe Newswire. Комплекс решений от Powerus направлен на обеспечение безопасности энергетических активов США в регионе. Договор дополнительно включает программу комплексного техобслуживания сроком на два года, согласно пресс-релизу. Как сообщает компания, в рамках первого этапа развертывания операторы получат средства раннего предупреждения об угрозах БПЛА, при этом открытая архитектура системы предусматривает последующую интеграцию перехватчиков Powerus Guardian по мере изменения оперативных задач.
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технологии, ближний восток, сша, нефть
Технологии, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Нефть
08:52 21.08.2026
 
США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА

Powerus заключила контракт на защиту нефтяных объектов США на Ближнем Востоке от БПЛА

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку систем защиты американской критической энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке от атак беспилотников.
"Компания Autonomous Power Corporation объявила сегодня о заключении коммерческого контракта на сумму около 22,3 миллиона долларов на поставку сетевых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, обеспечивающих обнаружение, сопровождение, классификацию целей и раннее предупреждение для защиты критически важной нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе компании на портале Globe Newswire.
Комплекс решений от Powerus направлен на обеспечение безопасности энергетических активов США в регионе. Договор дополнительно включает программу комплексного техобслуживания сроком на два года, согласно пресс-релизу.
Как сообщает компания, в рамках первого этапа развертывания операторы получат средства раннего предупреждения об угрозах БПЛА, при этом открытая архитектура системы предусматривает последующую интеграцию перехватчиков Powerus Guardian по мере изменения оперативных задач.
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