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США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА
США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА - 21.08.2026, ПРАЙМ
США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА
Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:52+0300
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку систем защиты американской критической энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке от атак беспилотников. "Компания Autonomous Power Corporation объявила сегодня о заключении коммерческого контракта на сумму около 22,3 миллиона долларов на поставку сетевых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, обеспечивающих обнаружение, сопровождение, классификацию целей и раннее предупреждение для защиты критически важной нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе компании на портале Globe Newswire. Комплекс решений от Powerus направлен на обеспечение безопасности энергетических активов США в регионе. Договор дополнительно включает программу комплексного техобслуживания сроком на два года, согласно пресс-релизу. Как сообщает компания, в рамках первого этапа развертывания операторы получат средства раннего предупреждения об угрозах БПЛА, при этом открытая архитектура системы предусматривает последующую интеграцию перехватчиков Powerus Guardian по мере изменения оперативных задач.
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технологии, ближний восток, сша, нефть
Технологии, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Нефть
США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА
Powerus заключила контракт на защиту нефтяных объектов США на Ближнем Востоке от БПЛА
ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку систем защиты американской критической энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке от атак беспилотников.
"Компания Autonomous Power Corporation объявила сегодня о заключении коммерческого контракта на сумму около 22,3 миллиона долларов на поставку сетевых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, обеспечивающих обнаружение, сопровождение, классификацию целей и раннее предупреждение для защиты критически важной нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе компании на портале Globe Newswire.
Комплекс решений от Powerus направлен на обеспечение безопасности энергетических активов США
в регионе. Договор дополнительно включает программу комплексного техобслуживания сроком на два года, согласно пресс-релизу.
Как сообщает компания, в рамках первого этапа развертывания операторы получат средства раннего предупреждения об угрозах БПЛА, при этом открытая архитектура системы предусматривает последующую интеграцию перехватчиков Powerus Guardian по мере изменения оперативных задач.
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