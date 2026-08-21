https://1prime.ru/20260821/ssha-872569364.html

США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА

США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА - 21.08.2026, ПРАЙМ

США закупили системы защиты нефтяных объектов на Ближнем Востоке от БПЛА

Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:52+0300

2026-08-21T08:52+0300

2026-08-21T08:52+0300

технологии

ближний восток

сша

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Американская компания Autonomous Power Corporation, работающая под брендом Powerus, объявила о заключении контракта на сумму 22,3 миллиона долларов на поставку систем защиты американской критической энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке от атак беспилотников. "Компания Autonomous Power Corporation объявила сегодня о заключении коммерческого контракта на сумму около 22,3 миллиона долларов на поставку сетевых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, обеспечивающих обнаружение, сопровождение, классификацию целей и раннее предупреждение для защиты критически важной нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе компании на портале Globe Newswire. Комплекс решений от Powerus направлен на обеспечение безопасности энергетических активов США в регионе. Договор дополнительно включает программу комплексного техобслуживания сроком на два года, согласно пресс-релизу. Как сообщает компания, в рамках первого этапа развертывания операторы получат средства раннего предупреждения об угрозах БПЛА, при этом открытая архитектура системы предусматривает последующую интеграцию перехватчиков Powerus Guardian по мере изменения оперативных задач.

https://1prime.ru/20260820/lukoyl-872561885.html

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ближний восток, сша, нефть