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Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном - 21.08.2026, ПРАЙМ
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:46+0300
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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства. Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана своего отца – Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера. "Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто", - заявил Трамп в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC. Трамп утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры. Восемнадцатого августа американский лидер заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день в беседе с журналистами он допустил возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности и учитывает наихудшие возможные сценарии.
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном
Трамп: переговоры с Ираном осложнены из-за гибели руководства в Тегеране
ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства.
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана
своего отца – Али Хаменеи
, который погиб в первый же день ударов США
и Израиля
по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера.
"Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто", - заявил Трамп
в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC.
Трамп утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры.
Восемнадцатого августа американский лидер заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день в беседе с журналистами он допустил возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности и учитывает наихудшие возможные сценарии.
США требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет WSJ