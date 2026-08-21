Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/tramp-872568911.html
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном - 21.08.2026, ПРАЙМ
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:46+0300
2026-08-21T08:46+0300
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_0:45:2947:1703_1920x0_80_0_0_9d0b7bc177141b98158eb70a82b74684.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства. Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана своего отца – Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера. "Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто", - заявил Трамп в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC. Трамп утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры. Восемнадцатого августа американский лидер заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день в беседе с журналистами он допустил возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности и учитывает наихудшие возможные сценарии.
https://1prime.ru/20260820/oae-872537805.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_5bd2809f2c563644a44cfca470877fd0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Али Хаменеи
08:46 21.08.2026
 
Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном

Трамп: переговоры с Ираном осложнены из-за гибели руководства в Тегеране

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Президент США Дональд Трамп
!Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства.
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана своего отца – Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера.
"Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто", - заявил Трамп в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC.
Трамп утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры.
Восемнадцатого августа американский лидер заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день в беседе с журналистами он допустил возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности и учитывает наихудшие возможные сценарии.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
США требовали от ОАЭ усилить экономическое давление на Иран, пишет WSJ
Вчера, 11:13
 
Мировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала