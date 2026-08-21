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Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном

Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном - 21.08.2026, ПРАЙМ

Трамп объяснил, почему затягивается заключение сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:46+0300

2026-08-21T08:46+0300

2026-08-21T08:46+0300

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ВАШИНГТОН, 21 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что заключение сделки с Тегераном осложнено из-за гибели представителей иранского руководства. Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана своего отца – Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера. "Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто", - заявил Трамп в интервью Майклу Коэну в эфире радиостанции 77 WABC. Трамп утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры. Восемнадцатого августа американский лидер заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день в беседе с журналистами он допустил возможность возобновления мирных переговоров между двумя странами. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном, но поддерживает высочайшую степень боеготовности и учитывает наихудшие возможные сценарии.

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, али хаменеи