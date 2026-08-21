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"Я не знаю": протеже Трампа провалила дебаты, он летит ее спасать - 21.08.2026, ПРАЙМ
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"Я не знаю": протеже Трампа провалила дебаты, он летит ее спасать
"Я не знаю": протеже Трампа провалила дебаты, он летит ее спасать - 21.08.2026, ПРАЙМ
"Я не знаю": протеже Трампа провалила дебаты, он летит ее спасать
Дональд Трамп сегодня отправляется в Южную Каролину на предвыборный митинг, который внезапно превратился в спасательную миссию, пишет Bloomberg. Президент летит | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:39+0300
2026-08-21T15:39+0300
мировая экономика
сша
тайвань
общество
иран
линдси грэм
джо байден
дональд трамп
bloomberg
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Дональд Трамп сегодня отправляется в Южную Каролину на предвыборный митинг, который внезапно превратился в спасательную миссию, пишет Bloomberg. Президент летит в Мертл-Бич, чтобы поддержать сенатора Дарлин Грэм, надеясь помочь ей оправиться после катастрофического момента на дебатах и избежать очередного удара по своему рейтингу политического влияния.Грэм, которая заняла место своего покойного брата Линдси Грэма, оказалась в центре скандала после того, как на вопрос о политике США в отношении Тайваня ответила: "Я не так хорошо осведомлена о национальной безопасности, так что — но я поддерживаю армию". Этот момент за несколько дней до голосования усилил главную критику в ее адрес: она не претендент на эту должность и находится в гонке только благодаря семейным связям.Ее оппонент, конгрессмен-ультраправый Ральф Норман, немедленно воспользовался этой оговоркой. Он заявил, что Грэм получает готовые ответы от вашингтонского истеблишмента, и сравнил ее с Джо Байденом. Норман также поставил под сомнение поддержку Трампа: "Я не понимаю, зачем президент так поступает. Я поддерживаю его и буду продолжать, но он поддерживает кандидата, который получает финансирование от групп, выступающих против него".Грэм попыталась переломить ситуацию, представив свою неуверенность как доказательство того, что она — политический аутсайдер. "Я умная, я научусь", — заявила она на одном из предвыборных мероприятий. "Я не политик. Знаешь, кто еще не был политиком в первый раз? Дональд Трамп. И я считаю, что он проделал потрясающую работу, не так ли?"Для Трампа ставки высоки. Поражение Грэм станет самым заметным провалом его протеже в этом сезоне и серьезным предупреждением о том, что его влияние на Республиканскую партию начинает ослабевать. Его постоянная поддержка оставалась одним из главных козырей, но сейчас рейтинги самого Трампа находятся на минимуме, и даже в республиканских оплотах, таких как Южная Каролина, его слово перестаёт быть решающим.Норман тонко дистанцируется от Трампа по ключевому вопросу — войне с Ираном. Он говорит, что избирателей беспокоят высокие цены на бензин, и намекает, что президент теряет связь с рядовыми республиканцами. "Когда общественность отворачивается против тебя, они отворачиваются против тебя", — сказал он Associated Press.Результаты праймериз во вторник покажут, сможет ли Трамп спасти свою кандидатку или его политическое влияние дало серьезную трещину даже в тех штатах, где он всегда мог рассчитывать на поддержку.
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мировая экономика, сша, тайвань, общество , иран, линдси грэм, джо байден, дональд трамп, bloomberg
Мировая экономика, США, Тайвань, Общество , ИРАН, Линдси Грэм, Джо Байден, Дональд Трамп, Bloomberg
15:39 21.08.2026
 
"Я не знаю": протеже Трампа провалила дебаты, он летит ее спасать

Bloomberg: Трамп прилетел спасать Грэм, но её провал на дебатах грозит поражением

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Дональд Трамп сегодня отправляется в Южную Каролину на предвыборный митинг, который внезапно превратился в спасательную миссию, пишет Bloomberg. Президент летит в Мертл-Бич, чтобы поддержать сенатора Дарлин Грэм, надеясь помочь ей оправиться после катастрофического момента на дебатах и избежать очередного удара по своему рейтингу политического влияния.
Грэм, которая заняла место своего покойного брата Линдси Грэма, оказалась в центре скандала после того, как на вопрос о политике США в отношении Тайваня ответила: "Я не так хорошо осведомлена о национальной безопасности, так что — но я поддерживаю армию". Этот момент за несколько дней до голосования усилил главную критику в ее адрес: она не претендент на эту должность и находится в гонке только благодаря семейным связям.
Ее оппонент, конгрессмен-ультраправый Ральф Норман, немедленно воспользовался этой оговоркой. Он заявил, что Грэм получает готовые ответы от вашингтонского истеблишмента, и сравнил ее с Джо Байденом. Норман также поставил под сомнение поддержку Трампа:
"Я не понимаю, зачем президент так поступает. Я поддерживаю его и буду продолжать, но он поддерживает кандидата, который получает финансирование от групп, выступающих против него".
Грэм попыталась переломить ситуацию, представив свою неуверенность как доказательство того, что она — политический аутсайдер. "Я умная, я научусь", — заявила она на одном из предвыборных мероприятий.
"Я не политик. Знаешь, кто еще не был политиком в первый раз? Дональд Трамп. И я считаю, что он проделал потрясающую работу, не так ли?"
Для Трампа ставки высоки. Поражение Грэм станет самым заметным провалом его протеже в этом сезоне и серьезным предупреждением о том, что его влияние на Республиканскую партию начинает ослабевать. Его постоянная поддержка оставалась одним из главных козырей, но сейчас рейтинги самого Трампа находятся на минимуме, и даже в республиканских оплотах, таких как Южная Каролина, его слово перестаёт быть решающим.
Норман тонко дистанцируется от Трампа по ключевому вопросу — войне с Ираном. Он говорит, что избирателей беспокоят высокие цены на бензин, и намекает, что президент теряет связь с рядовыми республиканцами. "Когда общественность отворачивается против тебя, они отворачиваются против тебя", — сказал он Associated Press.
Результаты праймериз во вторник покажут, сможет ли Трамп спасти свою кандидатку или его политическое влияние дало серьезную трещину даже в тех штатах, где он всегда мог рассчитывать на поддержку.
 
Мировая экономикаСШАТайваньОбществоИРАНЛиндси ГрэмДжо БайденДональд ТрампBloomberg
 
 
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