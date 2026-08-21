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Курс юаня в начале торгов снизился на 1 копейку

Курс юаня в начале торгов снизился на 1 копейку - 21.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов снизился на 1 копейку

Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается на 1 копейку - до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:05+0300

2026-08-21T10:05+0300

2026-08-21T10:05+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается на 1 копейку - до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 10.00 мск снижался на 1 копейку относительно предыдущего закрытия - до 12,31 рубля.

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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа, валюта