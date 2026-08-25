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Биржевые "быки" активизировались: аналитики дали прогноз по рынку акции

Биржевые "быки" активизировались: аналитики дали прогноз по рынку акции - 25.08.2026, ПРАЙМ

Биржевые "быки" активизировались: аналитики дали прогноз по рынку акции

Российский рынок акций ближе к вечеру вторника усилил рост на ряде позитивных новостей и смог преодолеть отметку в 2100 пунктов по основному индексу, отыграв... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:47+0300

2026-08-25T19:47+0300

2026-08-25T19:47+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций ближе к вечеру вторника усилил рост на ряде позитивных новостей и смог преодолеть отметку в 2100 пунктов по основному индексу, отыграв большую часть снижения понедельника, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,22% - до 2117,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,23%, до 781,33 пункта, индекс РТС - на 0,8%, до 789,63 пункта. В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 2,99%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дешевел на 3,46% - до 87,41 доллара. На позитиве "Биржевые "быки" активизировались после обвала накануне. Поддержку покупателям оказали заявления властей о том, что государство готово помогать стратегически значимым предприятиям, в число которых включены предприятия розничной торговли и логистическая инфраструктура, ликвидировать последствия форс-мажора", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global. По ее словам, в первую очередь эти сообщения положительно оценили инвесторы в акции "Озона". Также позитивно новости отразились и на котировках компаний, входящих с ним в одну группу. "Российский рынок акций весь вторник настойчиво пытался вернуться выше 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, и во второй половине дня это удалось", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, по его словам, поддержу настроениям на рынке оказали переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера. "Рынок в значительной степени находится под влиянием геополитических новостей. Слабый рубль и дорогая нефть по-прежнему способствуют увеличению рублевой выручки экспортеров, но этот фактор слабо сказывается на динамике акций на фоне высокой санкционной и геополитической премии. Рынок ждет другого триггера переоценки", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "МТС Банка" (+5,13%), "Юнипро" (+4,86%), "СПБ Биржи" (+4,18%), "Татнефти" (+3,48%), "Лукойла" (+3,44%), "Озона" (+3,36%). "Сильную отчетность по МСФО за первое полугодие и второй квартал представили ряд крупных компаний, в том числе МТС (+2,28%). Этот фактор вкупе с рекомендацией дивидендов тоже активизировал покупку подешевевших акций", - отмечает Мильчакова. В лидерах снижения - акции "М.Видео" (−2,59%), "Полюса" (−2,08%), НЛМК (−1,65%), "Позитива" (−1%), "Новабев" (−0,97%). Прогнозы По ожиданиям Мильчаковой, в среду индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2100–2200 пунктов. В свою очередь Смирнов прогнозирует динамику индекса Мосбиржи на среду в диапазоне 2080-2180 пунктов.

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рынок, торги, индексы, мосбиржа, акции, россия