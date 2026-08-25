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В МИД прокомментировали сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС
В МИД прокомментировали сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС - 25.08.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС
Сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС не приведет к критическим потрясениям, доля Еревана в товарообороте невысока, заявил в интервью РИА Новости... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:10+0300
2026-08-25T16:10+0300
мировая экономика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС не приведет к критическим потрясениям, доля Еревана в товарообороте невысока, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "Это не приводит к каким-либо критическим потрясениям, поскольку во внешней торговле России доля Армении не так высока, а товарооборот Еревана с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией незначителен", - сказал Агасандян. Он подчеркнул, что запреты некоторых товаров направлены на обеспечение ввоза в Россию безопасной продукции в соответствии с санитарными и фитосанитарными требованиями, установленными в Союзе. "Такой контроль со стороны государственных надзорных органов в пунктах пропуска через государственные границы государств-членов Союза предусмотрен Договором о ЕАЭС", - пояснил Агасандян. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
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мировая экономика, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, еаэс, ес, россельхознадзор, мид рф
Мировая экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Владимир Путин, Никол Пашинян, ЕАЭС, ЕС, Россельхознадзор, МИД РФ
16:10 25.08.2026
 
В МИД прокомментировали сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС

МИД заявил, что сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС не приведет к потрясениям

© fotolia.com / Regisser.com%Флаг Армении
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС не приведет к критическим потрясениям, доля Еревана в товарообороте невысока, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Это не приводит к каким-либо критическим потрясениям, поскольку во внешней торговле России доля Армении не так высока, а товарооборот Еревана с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией незначителен", - сказал Агасандян.
Он подчеркнул, что запреты некоторых товаров направлены на обеспечение ввоза в Россию безопасной продукции в соответствии с санитарными и фитосанитарными требованиями, установленными в Союзе.
"Такой контроль со стороны государственных надзорных органов в пунктах пропуска через государственные границы государств-членов Союза предусмотрен Договором о ЕАЭС", - пояснил Агасандян.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, в апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. Российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
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