https://1prime.ru/20260825/ator-872647663.html
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане - 25.08.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане
Туроператоры фиксируют рост интереса среди российских туристов к осеннему отдыху в Узбекистане - в "Интуристе" и "Алеане" спрос увеличился в полтора раза и... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:14+0300
2026-08-25T11:14+0300
2026-08-25T11:14+0300
туризм
бизнес
россия
узбекистан
оаэ
ташкент
интурист
атор
fun&sun
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост интереса среди российских туристов к осеннему отдыху в Узбекистане - в "Интуристе" и "Алеане" спрос увеличился в полтора раза и более по сравнению с прошлогодним показателем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Осень - традиционно высокий сезон для экскурсионного Узбекистана. У туроператора "Алеан" спрос на осенние туры в Узбекистан вырос в полтора раза, у "Интуриста" - на 68%", - приведена в сообщении годовая динамика.
По данным туроператора Fun&Sun, основной объем по Узбекистану пока приходится на городские туры, включающие перелет и проживание, однако с каждым годом набирают популярность и экскурсионные туры.
В "Алеане" рост интереса россиян к отдыху в Узбекистане частично связывают с перераспределением турпотоков весной из-за закрытия полетных программ в ОАЭ, а также увеличением географии авиамаршрутов.
"Основной объем бронирований приходится на классический маршрут Ташкент – Самарканд – Бухара либо его расширенную версию с Хивой", - добавили в АТОР.
Там также подчеркнули, что дефицита мест в отелях Узбекистана на осень нет. "За последние годы страна серьезно расширила отельную базу, особенно в туристических хабах", - цитирует ассоциация туроператора "Интурист".
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туризм, бизнес, россия, узбекистан, оаэ, ташкент, интурист, атор, fun&sun
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ОАЭ, Ташкент, Интурист, АТОР, Fun&Sun
В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане
АТОР: туроператоры отмечают рост интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост интереса среди российских туристов к осеннему отдыху в Узбекистане - в "Интуристе" и "Алеане" спрос увеличился в полтора раза и более по сравнению с прошлогодним показателем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Осень - традиционно высокий сезон для экскурсионного Узбекистана. У туроператора "Алеан" спрос на осенние туры в Узбекистан вырос в полтора раза, у "Интуриста" - на 68%", - приведена в сообщении годовая динамика.
По данным туроператора Fun&Sun, основной объем по Узбекистану пока приходится на городские туры, включающие перелет и проживание, однако с каждым годом набирают популярность и экскурсионные туры.
В "Алеане" рост интереса россиян к отдыху в Узбекистане частично связывают с перераспределением турпотоков весной из-за закрытия полетных программ в ОАЭ, а также увеличением географии авиамаршрутов.
"Основной объем бронирований приходится на классический маршрут Ташкент – Самарканд – Бухара либо его расширенную версию с Хивой", - добавили в АТОР.
Там также подчеркнули, что дефицита мест в отелях Узбекистана на осень нет. "За последние годы страна серьезно расширила отельную базу, особенно в туристических хабах", - цитирует ассоциация туроператора "Интурист".