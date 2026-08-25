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В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане

В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане - 25.08.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о росте интереса россиян к осеннему отдыху в Узбекистане

Туроператоры фиксируют рост интереса среди российских туристов к осеннему отдыху в Узбекистане - в "Интуристе" и "Алеане" спрос увеличился в полтора раза и... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:14+0300

2026-08-25T11:14+0300

2026-08-25T11:14+0300

туризм

бизнес

россия

узбекистан

оаэ

ташкент

интурист

атор

fun&sun

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост интереса среди российских туристов к осеннему отдыху в Узбекистане - в "Интуристе" и "Алеане" спрос увеличился в полтора раза и более по сравнению с прошлогодним показателем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Осень - традиционно высокий сезон для экскурсионного Узбекистана. У туроператора "Алеан" спрос на осенние туры в Узбекистан вырос в полтора раза, у "Интуриста" - на 68%", - приведена в сообщении годовая динамика. По данным туроператора Fun&Sun, основной объем по Узбекистану пока приходится на городские туры, включающие перелет и проживание, однако с каждым годом набирают популярность и экскурсионные туры. В "Алеане" рост интереса россиян к отдыху в Узбекистане частично связывают с перераспределением турпотоков весной из-за закрытия полетных программ в ОАЭ, а также увеличением географии авиамаршрутов. "Основной объем бронирований приходится на классический маршрут Ташкент – Самарканд – Бухара либо его расширенную версию с Хивой", - добавили в АТОР. Там также подчеркнули, что дефицита мест в отелях Узбекистана на осень нет. "За последние годы страна серьезно расширила отельную базу, особенно в туристических хабах", - цитирует ассоциация туроператора "Интурист".

узбекистан

оаэ

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туризм, бизнес, россия, узбекистан, оаэ, ташкент, интурист, атор, fun&sun