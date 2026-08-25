https://1prime.ru/20260825/atory-872647763.html

АТОР: планы США аннулировать до 200 тысяч виз не касаются туризма из России

АТОР: планы США аннулировать до 200 тысяч виз не касаются туризма из России - 25.08.2026, ПРАЙМ

АТОР: планы США аннулировать до 200 тысяч виз не касаются туризма из России

Планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических въездных виз не касаются туризма из России, под это могут подпасть только граждане, чья виза была... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:17+0300

2026-08-25T11:17+0300

2026-08-25T11:17+0300

туризм

бизнес

сша

дональд трамп

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872647763.jpg?1787645849

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических въездных виз не касаются туризма из России, под это могут подпасть только граждане, чья виза была получена до 2022 года, заявили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники и документы Госдепартамента США сообщило, что администрация президента Дональда Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы иностранцев, подававших заявления на получение убежища в Штатах, общим числом до 200 тысяч. "Ситуация в данном случае никак не касается туризма... Учитывая, что новые туристические и деловые визы россиянам почти не выдавались, под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года, и кто уже находится в США и подал прошение об убежище", - сказали в АТОР. По их словам, в официальных документах Госдепартамента США речь идет о неиммиграционных визах B1 (деловая) и B2 (туристическая). "Планируется аннулировать те из них, которые были выданы в период с 2016 по 2026 год их держателям, которые подали или подают заявление на убежище в США", - пояснили в ассоциации. Официального объявления этой меры еще не было. В АТОР пояснили, что формально речь идет обо всех иностранцах, подпадающих под критерии. Если у российского гражданина есть действующая виза B1 или B2, выданная в указанный период, и он подал запрос на убежище, то он может подпадать под эту меру. В ассоциации напомнили, что выдача практически всех типов неиммиграционных виз гражданам России в США была приостановлена или сильно ограничена еще в 2022 году, а консульские отделы посольства США в России работают в ограниченном режиме.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, сша, дональд трамп, атор