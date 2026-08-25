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В АТОР ответили на вопрос об оплате туров цифровым рублем

В АТОР ответили на вопрос об оплате туров цифровым рублем - 25.08.2026, ПРАЙМ

В АТОР ответили на вопрос об оплате туров цифровым рублем

Внедрение цифрового рубля с 1 сентября потребует от крупных и средних туркомпаний донастройки работы с банками, при этом все обычные методы оплаты туров и... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:13+0300

2026-08-25T19:13+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля с 1 сентября потребует от крупных и средних туркомпаний донастройки работы с банками, при этом все обычные методы оплаты туров и отдельных туруслуг продолжат функционировать без ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения. Согласно законодательству, оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Как отметили в АТОР, предполагается, что нововведение затронет и туроператоров, онлайн-агрегаторов, крупные и средние турагентства, в том числе интернет-агрегаторы пакетных туров. "На текущем этапе внедрение цифрового рубля в платежную инфраструктуру потребует от крупных и средних туристических компаний определенной донастройки существующих систем и договорной работы с банками", - сказали в пресс-службе АТОР. "Это не означает, что компании с таким оборотом больше не смогут принимать оплату в "обычных", не цифровых рублях. Все обычные методы оплаты туров и отдельных туруслуг у них продолжат функционировать без ограничений", - добавили там. В АТОР отметили, что абсолютное большинство туристических компаний уже принимает оплату по СБП по QR-коду, а Банк России прямо указывает, что для оплаты в цифровых рублях нужно использовать существующие онлайн-каналы (СБП) и терминалы. Внедрение такой возможности с 1 сентября не поменяет существующие процессы в туристической индустрии, заключили в АТОР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, бизнес, атор, банк россии