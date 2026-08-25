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СМИ: в Германии начали закупать китайский Audi по параллельному импорту - 25.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: в Германии начали закупать китайский Audi по параллельному импорту
СМИ: в Германии начали закупать китайский Audi по параллельному импорту - 25.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Германии начали закупать китайский Audi по параллельному импорту
Две модели электромобилей Audi, разработанные специально для китайского рынка, завозятся на внутренний рынок Германии через каналы параллельного импорта, пишет... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:23+0300
2026-08-25T22:23+0300
авто
бизнес
германия
европа
китай
audi
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Две модели электромобилей Audi, разработанные специально для китайского рынка, завозятся на внутренний рынок Германии через каналы параллельного импорта, пишет портал AutoHome.По словам журналистов, электрокары модели E5 Sportback и E7X, разработанные немецким концерном Audi совместно с китайской корпорацией SAIC Motor, в Европе официально никогда не продавались. Машины доставляют морем в Германию, после чего проводят местную сертификацию. Однако из-за сложной логистики и бюрократии финальная цена изначально недорогих автомобилей возрастает почти вдвое.Например, лифтбек E5 Sportback предлагают немецким покупателям за 59 980 евро (около 5,9 миллиона рублей), а кроссовер E7X — от 72 900 евро (около 7,2 миллиона рублей). В Китае же эти модели стартуют с 205 900 и 269 800 юаней соответственно (примерно 2,6 и 3,4 миллиона рублей)."Даже при значительном повышении цен эти две модели Audi, предназначенные исключительно для китайского рынка, по-прежнему демонстрируют существенное преимущество в соотношении цены и качества на немецком рынке", — констатировал AutoHome.Тем не менее, эксперты предупредили покупателей, что Audi может потребовать прекратить продажи. К тому же владельцы таких автомобилей вряд ли смогут рассчитывать на гарантию или сервис у официальных дилеров.
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авто, бизнес, германия, европа, китай, audi
Авто, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Audi
22:23 25.08.2026
 
СМИ: в Германии начали закупать китайский Audi по параллельному импорту

AutoHome: в Германию начали завозить две модели китайский Audi по параллельному импорту

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк%Audi
%Audi - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Две модели электромобилей Audi, разработанные специально для китайского рынка, завозятся на внутренний рынок Германии через каналы параллельного импорта, пишет портал AutoHome.
По словам журналистов, электрокары модели E5 Sportback и E7X, разработанные немецким концерном Audi совместно с китайской корпорацией SAIC Motor, в Европе официально никогда не продавались. Машины доставляют морем в Германию, после чего проводят местную сертификацию. Однако из-за сложной логистики и бюрократии финальная цена изначально недорогих автомобилей возрастает почти вдвое.
Например, лифтбек E5 Sportback предлагают немецким покупателям за 59 980 евро (около 5,9 миллиона рублей), а кроссовер E7X — от 72 900 евро (около 7,2 миллиона рублей). В Китае же эти модели стартуют с 205 900 и 269 800 юаней соответственно (примерно 2,6 и 3,4 миллиона рублей).
"Даже при значительном повышении цен эти две модели Audi, предназначенные исключительно для китайского рынка, по-прежнему демонстрируют существенное преимущество в соотношении цены и качества на немецком рынке", — констатировал AutoHome.
Тем не менее, эксперты предупредили покупателей, что Audi может потребовать прекратить продажи. К тому же владельцы таких автомобилей вряд ли смогут рассчитывать на гарантию или сервис у официальных дилеров.
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