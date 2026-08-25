https://1prime.ru/20260825/bloomberg-872661120.html

"Чтобы костюмчик сидел": фэшн-бренды сокращают ассортимент больших размеров

"Чтобы костюмчик сидел": фэшн-бренды сокращают ассортимент больших размеров - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Чтобы костюмчик сидел": фэшн-бренды сокращают ассортимент больших размеров

Производители одежды сокращают вложения в ассортимент больших размеров, что эксперты связывают с популярностью препаратов для похудения, таких как "Оземпик" и... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:12+0300

2026-08-25T15:12+0300

2026-08-25T15:12+0300

бизнес

h&m

оземпик

mango

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872661120.jpg?1787659979

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Производители одежды сокращают вложения в ассортимент больших размеров, что эксперты связывают с популярностью препаратов для похудения, таких как "Оземпик" и "Вегови", передает агентство Bloomberg. "После многих лет расширения ассортимента размеров все больше ритейлеров - в том числе международная мегасеть H&M - отказываются от своих обязательств в сфере моды больших размеров... Эксперты отрасли отмечают, что здесь, несомненно, играет роль растущая популярность препаратов для похудения", - говорится в статье. Пока руководители других отраслей открыто говорили об изменениях в своих бизнес-моделях после выхода "Вегови" и его конкурентов на массовый рынок несколько лет назад, в индустрии моды продавцы не комментируют прямо, как рост популярности таких препаратов влияет на их сектор, следует из статьи. Так, супермаркеты выделили целые ряды для покупателей, стремящихся похудеть, рестораны начали предлагать меньшие порции, а производители пищевых добавок выпускают средства для кожи, волос и питания, направленные на предотвращение потенциальных побочных эффектов таких препаратов, сообщает Bloomberg. При этом некоторые ритейлеры одежды готовы признавать пересмотр стратегии, но описывая это как "оптимизацию бизнеса". Это более приемлемо для общественности, чем признание связи с тенденциями, вызванными применением препаратов для похудения, считает аналитик рынка одежды Global Data Эллиот Рикерби (Elliot Rickerby), чье мнение приводит агентство. Ритейлер H&M принял решение отказаться от одежды размеров 3XL и 4XL из-за наблюдаемого невысокого спроса, цитирует агентство представителя компании. "Однако мы предпочитаем не строить предположений о причинах этого", - цитирует агентство компанию. Также отчет платформы розничной аналитики Edited указал на недавнее сокращение ассортимента больших размеров в сетях Aritzia, Mango и Zara; ни одна из компаний не ответила на запрос агентство о комментариях, сообщает Bloomberg.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, h&m, оземпик, mango