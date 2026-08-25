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Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта остался на минимальном уровне - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта остался на минимальном уровне
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта остался на минимальном уровне - 25.08.2026, ПРАЙМ
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта остался на минимальном уровне
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июне оказался на минимальном уровне с мая прошлого года, а суммарный экспорт из страны стал самым низким с июня... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:45+0300
2026-08-25T11:45+0300
нефть
саудовская аравия
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июне оказался на минимальном уровне с мая прошлого года, а суммарный экспорт из страны стал самым низким с июня 2021 года, следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT). Так, нефтяной доход страны в июне уменьшился на 10,9% по сравнению с маем и сократился на 2,3% в годовом выражении, составив 63,177 миллиарда риалов (примерно 16,8 миллиарда долларов) - наименьший уровень с мая прошлого года. Доля нефти в общем объеме экспорта Саудовской Аравии также сократилась - до 72% с 73,3% в мае. Доля ненефтяного товарного экспорта в июне выросла до 17,4% с 16% в мае. Но в абсолютных цифрах показатель сократился на 1,4% в месячном выражении и уменьшился на 11,4% в годовом, до 15,25 миллиарда риалов (4,1 миллиарда долларов), сообщает статуправление. Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в июне уменьшился к маю на 9,2% и снизился за год на 4,5%, до 87,762 миллиарда риалов (23,3 миллиарда долларов) - это минимальный уровень с июня 2021 года. Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали показатель на уровне 109,1 миллиарда риалов. Импорт в июне также продемонстрировал снижение как в месячном, так и в годовом выражении - на 5,8% и 3% соответственно - до 70,447 миллиарда риалов (18,7 миллиарда долларов), а прогноз составлял 82,5 миллиарда риалов. В итоге профицит торгового баланса в отчетном месяце снизился на 20,8% к маю и на 10% к июню прошлого года - до 17,315 миллиарда риалов (4,6 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков в 26,6 миллиардов риалов. За весь прошлый квартал нефтяной доход страны снизился на 11,9% в квартальном выражении и вырос на 9,1% в годовом, до 203,42 миллиарда риалов (54,1 миллиарда долларов). Доля нефти в общем объеме экспорта страны снизилась до 71,1% с 72,7% в первом квартале. Суммарный экспорт из Саудовской Аравии в апреле-июне снизился в квартальном выражении на 10% и вырос в годовом на 4,1%, до 285,982 миллиарда риалов (76,1 миллиарда долларов). Импорт не изменился к первому кварталу и снизился на 5,2% за год, до 224,461 миллиарда риалов (59,7 миллиарда долларов).
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нефть, саудовская аравия
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
11:45 25.08.2026
 
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта остался на минимальном уровне

Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июне оказался на минимальном уровне с мая

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в июне оказался на минимальном уровне с мая прошлого года, а суммарный экспорт из страны стал самым низким с июня 2021 года, следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT).
Так, нефтяной доход страны в июне уменьшился на 10,9% по сравнению с маем и сократился на 2,3% в годовом выражении, составив 63,177 миллиарда риалов (примерно 16,8 миллиарда долларов) - наименьший уровень с мая прошлого года.
Доля нефти в общем объеме экспорта Саудовской Аравии также сократилась - до 72% с 73,3% в мае.
Доля ненефтяного товарного экспорта в июне выросла до 17,4% с 16% в мае. Но в абсолютных цифрах показатель сократился на 1,4% в месячном выражении и уменьшился на 11,4% в годовом, до 15,25 миллиарда риалов (4,1 миллиарда долларов), сообщает статуправление.
Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в июне уменьшился к маю на 9,2% и снизился за год на 4,5%, до 87,762 миллиарда риалов (23,3 миллиарда долларов) - это минимальный уровень с июня 2021 года. Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали показатель на уровне 109,1 миллиарда риалов.
Импорт в июне также продемонстрировал снижение как в месячном, так и в годовом выражении - на 5,8% и 3% соответственно - до 70,447 миллиарда риалов (18,7 миллиарда долларов), а прогноз составлял 82,5 миллиарда риалов.
В итоге профицит торгового баланса в отчетном месяце снизился на 20,8% к маю и на 10% к июню прошлого года - до 17,315 миллиарда риалов (4,6 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков в 26,6 миллиардов риалов.
За весь прошлый квартал нефтяной доход страны снизился на 11,9% в квартальном выражении и вырос на 9,1% в годовом, до 203,42 миллиарда риалов (54,1 миллиарда долларов). Доля нефти в общем объеме экспорта страны снизилась до 71,1% с 72,7% в первом квартале.
Суммарный экспорт из Саудовской Аравии в апреле-июне снизился в квартальном выражении на 10% и вырос в годовом на 4,1%, до 285,982 миллиарда риалов (76,1 миллиарда долларов). Импорт не изменился к первому кварталу и снизился на 5,2% за год, до 224,461 миллиарда риалов (59,7 миллиарда долларов).
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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