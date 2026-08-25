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В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая - 25.08.2026, ПРАЙМ
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В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая
В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая - 25.08.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая
Антидемпинговая пошлина на листовые рессоры из Китая продлена в ЕАЭС на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:15+0300
2026-08-25T12:15+0300
сельское хозяйство
россия
китай
кнр
евразийская экономическая комиссия
еэк
еаэс
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Антидемпинговая пошлина на листовые рессоры из Китая продлена в ЕАЭС на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении листовых рессор и листов для них из КНР, по 24 августа 2031 года включительно", - говорится в сообщении. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 18 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза. Заявление было подано АО "Чусовской металлургический завод" и поддержано ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин" и ООО "Научно-производственная фирма "Рессора", добавили в пресс-службе. Размер ставки пошлины составляет 14,11% от таможенной стоимости.
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сельское хозяйство, россия, китай, кнр, евразийская экономическая комиссия, еэк, еаэс
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, ЕАЭС
12:15 25.08.2026
 
В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая

Антидемпинговая пошлина на листовые рессоры из Китая продлена в ЕАЭС на пять лет

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Антидемпинговая пошлина на листовые рессоры из Китая продлена в ЕАЭС на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении листовых рессор и листов для них из КНР, по 24 августа 2031 года включительно", - говорится в сообщении.
По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 18 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза.
Заявление было подано АО "Чусовской металлургический завод" и поддержано ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин" и ООО "Научно-производственная фирма "Рессора", добавили в пресс-службе.
Размер ставки пошлины составляет 14,11% от таможенной стоимости.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙКНРЕвразийская экономическая комиссияЕЭКЕАЭС
 
 
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