https://1prime.ru/20260825/eaes-872649878.html

В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая

В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая - 25.08.2026, ПРАЙМ

В ЕАЭС продлили антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из Китая

Антидемпинговая пошлина на листовые рессоры из Китая продлена в ЕАЭС на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:15+0300

2026-08-25T12:15+0300

2026-08-25T12:15+0300

сельское хозяйство

россия

китай

кнр

евразийская экономическая комиссия

еэк

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872649878.jpg?1787649318

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Антидемпинговая пошлина на листовые рессоры из Китая продлена в ЕАЭС на пять лет, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении листовых рессор и листов для них из КНР, по 24 августа 2031 года включительно", - говорится в сообщении. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 18 ноября 2025 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей товара из стран Евразийского экономического союза. Заявление было подано АО "Чусовской металлургический завод" и поддержано ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин" и ООО "Научно-производственная фирма "Рессора", добавили в пресс-службе. Размер ставки пошлины составляет 14,11% от таможенной стоимости.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, кнр, евразийская экономическая комиссия, еэк, еаэс