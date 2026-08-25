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Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию
Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию - 25.08.2026, ПРАЙМ
Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию
Американские компании могут начать инвестировать в природные ресурсы Сирии после того, как Вашингтон исключил страну из списка стран-спонсоров терроризма,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T22:02+0300
2026-08-25T22:04+0300
нефть
мировая экономика
сирия
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американские компании могут начать инвестировать в природные ресурсы Сирии после того, как Вашингтон исключил страну из списка стран-спонсоров терроризма, поделился мнением с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. "Я считаю вероятным, что американские компании теперь активнее займутся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Это потребует крупных инвестиций", - сказал Форд. По мнению экс-дипломата, вероятность значительных американских инвестиций в другие сектора сирийской экономики остается невысокой. "Основные доходы от разработки нефтяных и газовых месторождений, скорее всего, достанутся США и приближенным новых властей (Сирии - ред.), а не сирийскому народу", - подчеркнул собеседник агентства. В понедельник американский минфин объявил об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Также госдепартамент США снял с запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) статус "глобального террориста особого значения".
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нефть, мировая экономика, сирия, сша, вашингтон
Нефть, Мировая экономика, СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН
22:02 25.08.2026 (обновлено: 22:04 25.08.2026)
 
Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию

Экс-посол Британии Форд: США могут начать инвестировать в природные ресурсы Сирии

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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американские компании могут начать инвестировать в природные ресурсы Сирии после того, как Вашингтон исключил страну из списка стран-спонсоров терроризма, поделился мнением с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Я считаю вероятным, что американские компании теперь активнее займутся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Это потребует крупных инвестиций", - сказал Форд.
По мнению экс-дипломата, вероятность значительных американских инвестиций в другие сектора сирийской экономики остается невысокой.
"Основные доходы от разработки нефтяных и газовых месторождений, скорее всего, достанутся США и приближенным новых властей (Сирии - ред.), а не сирийскому народу", - подчеркнул собеседник агентства.
В понедельник американский минфин объявил об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Также госдепартамент США снял с запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) статус "глобального террориста особого значения".
 
НефтьМировая экономикаСИРИЯСШАВАШИНГТОН
 
 
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