https://1prime.ru/20260825/eks-posol-872675470.html

Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию

Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию - 25.08.2026, ПРАЙМ

Экс-посол Британии рассказал о возможных инвестициях США в Сирию

Американские компании могут начать инвестировать в природные ресурсы Сирии после того, как Вашингтон исключил страну из списка стран-спонсоров терроризма,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T22:02+0300

2026-08-25T22:02+0300

2026-08-25T22:04+0300

нефть

мировая экономика

сирия

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872675470.jpg?1787684649

ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американские компании могут начать инвестировать в природные ресурсы Сирии после того, как Вашингтон исключил страну из списка стран-спонсоров терроризма, поделился мнением с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. "Я считаю вероятным, что американские компании теперь активнее займутся разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Это потребует крупных инвестиций", - сказал Форд. По мнению экс-дипломата, вероятность значительных американских инвестиций в другие сектора сирийской экономики остается невысокой. "Основные доходы от разработки нефтяных и газовых месторождений, скорее всего, достанутся США и приближенным новых властей (Сирии - ред.), а не сирийскому народу", - подчеркнул собеседник агентства. В понедельник американский минфин объявил об исключении Сирии из списка стран-спонсоров терроризма. Также госдепартамент США снял с запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) статус "глобального террориста особого значения".

сирия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, сирия, сша, вашингтон