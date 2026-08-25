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Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налоги на сверхприбыли

Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налоги на сверхприбыли - 25.08.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налоги на сверхприбыли

Страны Евросоюза вправе самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний на фоне резкого роста цен на энергоносители, Еврокомиссия будет... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:39+0300

2026-08-25T14:39+0300

2026-08-25T14:39+0300

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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза вправе самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний на фоне резкого роста цен на энергоносители, Еврокомиссия будет уважать такие решения при условии их соответствия законодательству ЕС, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Матчей Берестецки. "Налогообложение сверхприбылей относится к компетенции государств-членов, и они могут действовать на основании своего национального законодательства. Однако эти меры должны соответствовать европейскому праву", - заявил Ренье. Заявление прозвучало после того, как Германия, Испания, Италия, Польша, Португалия и Австрия предложили обсудить создание общеевропейского механизма налогообложения сверхприбылей нефтяных компаний. Министры финансов шести стран попросили включить вопрос в повестку неформальной встречи глав минфинов ЕС 18-19 сентября в Дублине. Инициаторы объясняют предложение резким ростом цен на энергоносители после начала конфликта с Ираном и перекрытия Ормузского пролива. С конца февраля нефть подорожала примерно на 25%, дизельное топливо в Европе - более чем на 70%, бензин - примерно на 20%. "Государства-члены действительно могут использовать свои национальные налоговые полномочия для решения вопросов социальной справедливости и расходов и в этом контексте при желании могут вводить налогообложение сверхприбылей", - добавил представитель ЕК. По его словам, Еврокомиссия будет уважать решения национальных властей и предоставлять странам ЕС информацию о наиболее эффективных практиках, одновременно оценивая влияние таких мер на единый европейский рынок. Еврокомиссия еще 22 апреля на фоне энергетического кризиса допустила применение государствами ЕС налогов на сверхприбыли энергетических компаний, оставив решение о введении таких сборов на усмотрение стран союза. В 2022 году ЕС уже вводил временный "взнос солидарности" со сверхприбылей компаний нефтяного, газового, угольного и нефтеперерабатывающего секторов в рамках чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

брюссель

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нефть, брюссель, германия, испания, ес, ек